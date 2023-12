Calcio Serie BKT. Catanzaro – Modena: le indicazioni per la tifoseria ospite. Tutti i dettagli

CATANZARO, 03 NOV. - Si comunica ai tifosi del Modena FC che domani seguiranno la propria squadra al “Ceravolo” di Catanzaro che il concentramento per tutti loro è previsto entro le ore 12:00 nel piazzale antistante la Galleria Sansinato (SS 280, area indicata dalla foto).

Da qui i mezzi saranno scortati presso l’impianto sportivo.

Per completezza di informazione, si il percorso corretto per raggiungere il settore ospite del “Ceravolo”. Di seguito il percorso

Indicazioni per settore ospiti Stadio “Nicola Ceravolo” - Catanzaro

Uscita autostrada A2 Lamezia/Catanzaro.

Proseguire indicazioni per Catanzaro percorrendo superstrada SS 280 fino alla galleria Sansinato

In galleria mantenere corsia di destra e prendere uscita a dx per Viale De Filippis (strada d’ingresso alla città).

Mantenere la corsia di destra per circa 1 km, poi su rettilineo finale imboccare tunnel sulla corsia di sinistra.

Alla rotatoria prendere quarta uscita "Tangenziale ovest Strada della piccola Sila".

Percorrere il primo e il secondo ponte, poi prendere la prima uscita a destra (Zona Ospedale) immettendosi sulla corsia di sinistra e prendere Via Schiavi (bretella che costeggia l’Ospedale Pugliese che si vedrà alla propria destra).

Prendere sulla bretella seconda uscita obbligata a destra e allo stop svoltare a sinistra per Viale Pio X.

Dopo 100 metri prendere la prima traversa a destra su Via Papa Giovanni XXXIII e percorrerla tutto fino ad arrivare a Via Madonna dei Cieli.

Scendere da Via Madonna dei Cieli e svoltare alla prima a sinistra per via Monsignor G.Fiorentini.

Proseguire dritti per 100 metri (area Cimitero e svoltare a destra per Via Paglia.

Percorrere per circa 200 metri e a sinistra troveranno ingresso settore ospiti.

NB – Sulle strade indicate da Viale De Filippis in poi sono installati i cartelli segnaletici "settore ospiti" e nelle zone limitrofe allo stadio (Via Monsignor Fiorentini e Via Paglia) saranno presenti le forze dell'ordine per eventuali informazioni.