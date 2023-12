Calcio Serie BKT. Catanzaro–Cosenza: le informazioni per il settore ospiti. Tutti i detagli

CATANZARO, 17 NOV. - La Società US Catanzaro 1929 comunica che i biglietti del settore OSPITI della gara US CATANZARO 1929 – COSENZA, del 26/11/2023, saranno disponibili per i soli possessori della fidelity card rilasciata dalla società COSENZA, a partire dalle ore 16:00 del 17\11\2023 e fino alle ore 19:00 di sabato 25/11/2023, presso i punti vendita di “TICKETONE.IT” dislocati sul territorio di Cosenza e Provincia (elenco disponibile sul sito della ticketone.it).

Costo tagliando € 15.00 + diritti prevendita.

Si specifica infine che, per come da determina dell’Osservatorio delle Manifestazioni Sportive, i residenti nella Provincia di Cosenza potranno acquistare solo ed esclusivamente biglietti del settore OSPITI.

Bar Parise - Ticket Service Calabria

apri su google maps

Via Gerolamo Caloprese 44

(CS) - 87100 Cosenza

Inprimafila

apri su google maps

Via Marconi 14

39.295638 , 16.250516

(CS) - 87100 Cosenza

Media World Cosenza (NO CALCIO)

apri su google maps

Via Kennedy

39.327639 , 16.244180

(CS) - 87036 Rende