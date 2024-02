Calcio Serie BKT. Le considerazioni dei tecnici: Castori e Vivarini discutono della partita tra Ascoli-Catanzaro 1-0. Video

Ascoli vs. Catanzaro: Analisi del duello tattico tra Castori e Vivarini.

ASCOLI PICENO, 16 DIC. - La partita tra Ascoli e Catanzaro ha visto due allenatori esperti, Fabrizio Castori e Vincenzo Vivarini, sfidarsi sul campo. Strategie e le visioni di gioco dei due tecnici, offrendo uno sguardo approfondito sulla partita e sulle riflessioni dei due allenatori.

Nella partita tra Ascoli e Catanzaro, il mister Fabrizio Castori e la sua squadra hanno ottenuto una vittoria strameritata con un punteggio di 1-0. Il risultato è stato il frutto di una prestazione eccezionale da parte della squadra, che ha dimostrato di essere ben preparata e determinata sin dall'inizio.

L'Ascoli ha giocato con un'intensità impressionante, aggredendo l'avversario sin dai primi minuti di gioco e impedendo al Catanzaro di superare la metà campo avversaria. Il portiere Viviano è rimasto praticamente inattivo per l'intera partita, grazie alla solida difesa e alla pressione costante esercitata dalla squadra.

Il mister Castori ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria, sottolineando che questa è stata il risultato di una crescita costante delle prestazioni della squadra. Ha enfatizzato l'importanza di mantenere alto l'atteggiamento e la determinazione, anche quando si ottengono vittorie come questa.

Nella partita, è stata colpita anche una traversa, dimostrando l'aggressività e l'attitudine offensiva dell'Ascoli. Il mister ha sottolineato che per vincere in un campionato difficile come la Serie B, è fondamentale curare ogni dettaglio e mantenere l'atteggiamento giusto.

Un tifoso ha chiesto al mister Castori della prestazione del giovane Mendes Rodriguez, ma il mister ha preferito sottolineare il contributo di tutta la squadra anziché concentrarsi sui singoli giocatori. Ha elogiato l'atteggiamento tattico della squadra nel primo tempo, sottolineando che l'Ascoli cerca sempre di partire in modo aggressivo per stabilire il ritmo del gioco.

Infine, il mister ha parlato della condizione fisica della squadra, sottolineando che non sono ancora al 100%, ma che stanno lavorando duramente per migliorare. Ha ribadito la necessità di mantenere alta l'intensità per tutta la partita, una caratteristica fondamentale per il suo approccio al calcio.

In conclusione, la vittoria dell'Ascoli contro il Catanzaro è stata un risultato ben meritato, ottenuto grazie all'aggressività, alla determinazione e alla solidità difensiva della squadra. Il mister Castori guarda al futuro con ottimismo, convinto che la squadra possa continuare a migliorare e a crescere.



Battaglia in campo: dichiarazioni di mister Vivarini dopo la sconfitta 1-0 contro l'Ascoli

Nella conferenza stampa post-partita, il Mister Vincenzo Vivarini ha condiviso le sue riflessioni sulla sconfitta per 1-0 contro l'Ascoli, esprimendo le sue opinioni sulla prestazione della squadra.

Durante la conferenza stampa, Vivarini ha parlato dei timori della vigilia e ha dichiarato: "L'avevo detto in conferenza stampa prima di questa gara: sarebbe stata una battaglia. Sì, una battaglia, ma non dovevamo essere più bravi perché l'avevamo preparata per giocare più in verticale e non ci siamo riusciti. È stata una brutta partita, chiaramente, rispetto alle nostre prestazioni abituali."

Vivarini ha ammesso che la squadra non è riuscita a creare molte occasioni da gol durante la partita, sottolineando che dovevano accettare questa sconfitta e cercare di fare meglio nella prossima partita. Ha anche riconosciuto la difficoltà nel riguadagnare campo velocemente, attribuendo parte delle difficoltà al baricentro della squadra, che era più basso del solito.

Durante la conferenza stampa, è stato discusso se l'approccio offensivo dell'Ascoli avesse influenzato il modo in cui il Catanzaro aveva giocato, e Vivarini ha risposto: "Beh sì, l'ho detto prima. Bisogna andare a vedere adesso il motivo e le cause perché magari non abbiamo fatto quello che di solito siamo bravi a fare. Uno dei motivi sicuramente è che l'Ascoli ha cercato in tutti i modi di guadagnare campo e abbassarci. Hanno fatto tutto quello che dovevano fare per cercare di portare a casa il risultato."

Il Mister ha anche sottolineato che, nonostante la partita fosse stata brutta da entrambe le parti, l'Ascoli aveva avuto alcune occasioni da gol, dimostrando la natura imprevedibile della Serie B.

In conclusione, Vincenzo Vivarini ha affermato che la squadra deve rimboccarsi le maniche e concentrarsi sulla prossima partita, come sempre.



Ascoli vs Catanzaro 1-0 - L’Ascoli torna alla vittoria in campionato – Gli hIGHLIGHTS SERIE BKT 2023-2024





CLICCA QUI Per leggere Calcio Serie B: Ascoli-Catanzaro 1-0. Mendes piega i giallorossi. Il commento e interviste post-partita del tecnico (Highlights-video)