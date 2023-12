Calcio Serie BKT. Modena, Mister Bianco a Catanzaro coi piedi per terra. Video

La conferenza stampa di Mister Bianco ha offerto un'interessante visione sullo stato d'animo e la mentalità della squadra di calcio di Catanzaro. L'allenatore ha sottolineato l'importanza dell'equilibrio nella gestione dei risultati e delle emozioni.

Mister Bianco ha iniziato parlando dell'importanza dell'equilibrio nella vita e nel calcio. Ha sottolineato che non si deve mai esagerare nelle reazioni positive o negative, poiché ogni percorso presenta ostacoli. La squadra ha recentemente ottenuto sei punti in tre partite, dimostrando un ritorno alla forma dopo una fase difficile.

Il coach ha riconosciuto che dall'esterno, come la stampa e i tifosi, è facile entusiasmarsi o deprimersi rapidamente, ma ha enfatizzato l'importanza di rimanere concentrati e equilibrati.

Catanzaro, la squadra avversaria, è stata descritta come una squadra forte e ben preparata. Hanno un allenatore stabile da oltre un anno e mezzo e stanno continuando il loro percorso di successo dall'anno precedente. La squadra è nota per avere un alto possesso palla, e Mister Bianco ha dichiarato che la sua squadra sta studiando attentamente come affrontarli.

Riguardo alla partita precedente contro la Ternana, Mister Bianco ha spiegato che, nonostante il risultato 2-1 a favore della squadra avversaria, non era arrabbiato ma piuttosto dispiaciuto per i suoi giocatori. Credeva che il loro sforzo meritasse un risultato diverso.

Mister Bianco ha anche menzionato la sfida nella gestione degli infortuni, soprattutto con il cambiamento di clima. Ha visto questa situazione come un'opportunità per i giocatori che hanno avuto meno spazio in squadra di dimostrare il loro valore.

In conclusione, l'allenatore ha espresso fiducia nei suoi ragazzi e ha sottolineato l'importanza di rimanere positivi e concentrati nella lunga strada davanti a loro. La partita contro Catanzaro sarà una sfida, ma la squadra è determinata a mantenerla i piedi per terra e continuare a lavorare duramente per ottenere risultati positivi.

