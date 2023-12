Calcio Serie BKT. Prezzi biglietti Ascoli-Catanzaro: tutte le informazioni per la partita al 'Del Duca'

ASCOLI PICENO. Ascoli Calcio ha ufficialmente stabilito i prezzi dei biglietti per la partita contro il Catanzaro, che si terrà presso lo stadio "Del Duca" il prossimo Sabato 16 Dicembre alle ore 16:15. I biglietti saranno disponibili per l'acquisto a partire dalle ore 16:00 di oggi, Lunedì 11 Dicembre. Questo incontro è parte della 17esima giornata d'andata del campionato di Serie B.

Per acquisto Tagliando on-line Ticketone

Store Ascoli Calcio – Via Cairoli, 32 – Ascoli Piceno

Biglietteria Oasi – Via del Commercio, 52 – Ascoli Piceno

Biglietteria IDF3 – Via Narciso Galiè, 25 – Ascoli Piceno

Bar Borgo Chiaro – Via Delle Zeppelle, 5 – Ascoli Piceno

Brecciarol Bar – Via Salaria Inferiore, 21 – Fraz. Brecciarolo – Ascoli Piceno

Tabaccheria Marchionni – Via Ischia, 193/5 – Grottammare (AP)

Tabaccheria Quinzi Stefano – Via Gabrielli, 114 – San Benedetto Tr. (AP)

Amadeus – Via Verdi, 14 – Porto San Giorgio (FM)

Primavisione – Via Martiri della Libertà, 2/a – Macerata