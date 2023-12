Calcio Serie BKT. Riscatto Catanzaro: Vivarini carica i Giallorossi per il duello ad alta tensione con il Modena. Video

Catanzaro, la Rinascita Post-Como: Vivarini Puntella la Squadra in Vista del Modena

In una conferenza stampa che ha avuto il sapore di un ritorno alle origini, Mister Vincenzo Vivarini ha affrontato i riflettori con un misto di determinazione e consapevolezza. Dopo il passo falso contro il Como, il Catanzaro non ha perso tempo a rimettersi in carreggiata, preparandosi per la sfida contro un Modena in forma, ma non privo di assenze.

Analizzando la sconfitta, Vivarini non ha nascosto le lacune: "Abbiamo commesso errori, ma la prestazione c'è stata. La squadra è viva, ha lottato." Questa consapevolezza è il primo passo verso il miglioramento, e il mister ha sottolineato come la settimana di allenamenti sia stata indicativa di una squadra attenta e precisa nel lavoro.

Nonostante la tensione, il gruppo mostra segni di nervosismo positivo, una voglia di riscatto alimentata dal calore dei tifosi. "Dobbiamo dare il massimo," afferma Vivarini, consapevole che il Catanzaro non è stato ridimensionato dalla sconfitta, ma piuttosto spronato a fare meglio.

Sul fronte dei giocatori, Iemmello si mostra sereno e maturo, un buon presagio per la mentalità della squadra. Nonostante qualche acciacco, come quello di Verna al ginocchio, il Catanzaro si presenta quasi al completo. Vivarini ha riservato parole di elogio per Pompetti, il cui impatto e potenziale possono fare la differenza, e per Stoppa, che si sta guadagnando la fiducia del tecnico con prestazioni solide.

Il Modena, prossimo avversario, non sarà da sottovalutare, nonostante le assenze di giocatori chiave come Falcinelli e Strizzolo. Vivarini si aspetta una squadra ben organizzata, con una delle migliori difese del campionato. "Dovremo esaltarci contro questi avversari," dichiara il mister, sottolineando l'importanza di giocare con convinzione.

La filosofia di gioco del Modena, incentrata su un possesso palla aggressivo nella metà campo avversaria, sarà una sfida tattica per il Catanzaro. Vivarini, tuttavia, è sicuro che la sua squadra darà vita a una prestazione di alto livello.

In chiusura, una nota positiva sul recupero di Situm, che sta tornando disponibile dopo un periodo di inattività. La sua presenza potrebbe aggiungere ulteriore qualità in vista delle prossime sfide.

Il Catanzaro, dunque, si prepara a una partita che potrebbe rivelarsi cruciale per il proseguo del campionato. Con una squadra carica e un mister che non perde la bussola, il Modena dovrà affrontare un avversario ferito ma non domo, pronto a lottare per ogni pallone. La conferenza di Vivarini non è stata solo un'analisi, ma un messaggio chiaro: il Catanzaro c'è, e non vede l'ora di dimostrarlo sul campo.

I convocati Giallorossi per la sfida con il Modena.



Mister Vivarini ha convocato 24 giocatori per la sfida di domani con il Modena.

ELENCO DEI CONVOCATI.

Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli

Difensori: 5. Krastev, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 33. Krajnc, 44. Miranda, 72. Veroli

Centrocampisti: 18. Ghion, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 33. Oliveri, 77. Katseris, 92. Situm

Attaccanti: 7. D’Andrea, 9. Iemmello, 17. Brignola, 19. Stoppa, 28. Biasci, 70. Ambrosino, 99. Donnarumma





Di seguito Vincenzo Vivarini in conferenza stampa alla vigilia di Catanzaro Vs Modena.