Serie B: Spezia vs Catanzaro - Analisi dei precedenti e delle convocazioni del mister D'Angelo e Vivarini

Calcio Serie BKT: Spezia vs. Catanzaro - Convocazioni per il ventitreesimo turno

Oggi alle ore 14:00 allo stadio "Alberto Picco" si svolgerà l'attesissimo incontro tra Spezia e Catanzaro, valido per il ventitreesimo turno della Serie BKT. Mister D'Angelo, allenatore del Catanzaro, ha annunciato la lista dei 23 giocatori convocati per la sfida di oggi.

La sfida si prospetta emozionante, con entrambe le squadre che hanno convocato i loro migliori giocatori per cercare di ottenere una vittoria cruciale in questo turno di Serie BKT. Gli appassionati di calcio non possono certo perdere questo match. Buona visione a tutti!

Lo Spezia ha vinto solo uno dei cinque confronti con il Catanzaro in Serie B: un 1-0 risalente al dicembre 1936 – completano il bilancio due pareggi e due successi calabresi.

Il Catanzaro ha segnato tre gol nell’ultimo confronto con lo Spezia in Serie B nella gara di andata di questo campionato, una rete in più rispetto alle precedenti quattro sfide con i liguri nel campionato cadetto (due).

Tra le squadre affrontate almeno cinque volte nel campionato cadetto, il Catanzaro è quella contro cui lo Spezia vanta la media di reti segnate a incontro più bassa (0.4, frutto di soli due gol in cinque precedenti).

Il Catanzaro ha vinto solo una delle ultime sei partite giocate in Serie B (1N, 4P) – nel periodo (da metà dicembre in avanti), la formazione calabrese sarebbe penultima in classifica davanti solo al Lecco: stessi punti (quattro), ma lombardi con una peggior differenza reti (-8 vs -4).

Da un lato, solo il Cittadella (2676) ha ingaggiato più duelli in questa Serie B rispetto allo Spezia (2335 – 106 in media a partita); dall’altro, il Catanzaro è la formazione che ne conta di meno nel torneo (1882 – 86 a gara).

Daniele Verde ha firmato una doppietta nell’ultimo turno di campionato contro il Pisa; tra gli attaccanti che hanno segnato più di tre gol nel torneo in corso, lo spezzino (quattro marcature) è quello che ha toccato meno palloni in area avversaria: 29 (secondo Antiste, della Reggiana, con 44).

Soltanto una delle sette reti messe a segno da Tommaso Biasci in Serie B è arrivata in trasferta: quella dello scorso 1° dicembre contro il Palermo, che è stata anche l’ultima marcatura realizzata dai giallorossi lontano da casa nel torneo cadetto – da allora, 10 gol (incluse autoreti) tutti al Nicola Ceravolo. SQUALIFICATI Spezia: - Catanzaro: Brighenti (1) DIFFIDATI Spezia: Bandinelli, Elia Catanzaro: Vandeputte

Ecco l'elenco dei giocatori convocati +er lo Spezia dal mister D'Angelo

Portieri:

1. Zoet

2. Zovko

3. Crespi

Difensori:

5. Tanco

14. Vignali

23. Mühl

37. Mateju

43. Nikolaou

55. Hristov

77. Bertola

Centrocampisti:

8. Nagy

10. S. Esposito

15. Pietra

21. Corradini

25. Bandinelli

29. Cassata

36. Candelari

97. Jagiello

Attaccanti:

9. P. Esposito

11. Cipot

16. Falcinelli

20. Di Serio

24. Moro

99. Verde

Dall'altra parte, Mister Vivarini, allenatore del Catanzaro, ha anch'egli annunciato la lista dei 23 giocatori convocati per la sfida di domani:

Portieri:

1. Fulignati

16. Sala

22. Borrelli

Difensori:

4. Antonini

14. Scognamillo

32. Krajnc

44. Miranda

72. Veroli

Centrocampisti:

8. Verna

10. Petriccione

20. Pontisso

21. Pompetti

24. Sounas

27. Vandeputte

33. Oliveri

92. Situm

Attaccanti:

7. D’Andrea

9. Iemmello

17. Brignola

19. Stoppa

28. Biasci

70. Ambrosino

99. Donnarumma