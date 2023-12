Calcio Serie BKT: US Catanzaro, RE Pietro Iemmello - L'ascesa dei GialloRossi e la fascia di Capitano (Video)

Conferenza stampa con RE Pietro Iemmello: Il Capitano del Catanzaro parla della stagione, delle emozioni e del futuro.

Catanzaro, - In una sala gremita di giornalisti e tifosi, Pietro Iemmello, il capitano del Catanzaro, ha condiviso i suoi pensieri sull'inizio di stagione sorprendente della squadra, sul suo ritorno in Serie B e sul suo ruolo come leader in campo.

Inizio di stagione e voto.

Quando gli è stato chiesto di dare un voto all'inizio di stagione del Catanzaro, Iemmello ha risposto: "dare un voto è relativo, ma abbiamo superato le aspettative. Con 21 punti e una posizione di rilievo in classifica, direi che è un inizio positivo.

Emozioni e fascia di capitano.

Parlando delle emozioni di indossare la fascia di capitano, Iemmello ha detto: "Vivo questo ruolo con orgoglio e responsabilità, come ho sempre fatto. Sono lo stesso giocatore che è arrivato qui due anni e mezzo fa, con la stessa adrenalina.

Ritorno in Serie B.

Sul suo ritorno in Serie B, Iemmello ha commentato: "la Serie B è un campionato difficile, forse più complicato della Serie A in certi aspetti. È molto atletico e organizzato, e tutte le squadre possono vincere.

Ruolo di leader.

Riguardo al suo ruolo come leader per i giovani compagni di squadra, ha detto: "il capitano deve sempre dare l'esempio. Ho cercato di contribuire con la mia esperienza e di aiutare i giovani a crescere.

Rapporto con gli allenatori.

Iemmello ha parlato anche del suo rapporto con gli allenatori, in particolare con Vivarini: "mi ha dato fiducia e mi ha fatto rivivere come una seconda giovinezza. Devo molto a lui, e penso che anche la città di Catanzaro debba molto a lui e al suo staff."

Prossima partita e tattiche.

Parlando della prossima partita contro il Modena, Iemmello ha detto: "è una squadra forte e organizzata, ma giochiamo in casa e vogliamo dimenticare subito la sconfitta precedente.

Gol e tifosi.

Sul fatto che quest'anno ha segnato meno gol in casa, Iemmello ha detto: "non mi pesa. Se la squadra va bene, sono felice." Ha anche elogiato i tifosi: "L'entusiasmo è alto, e abbiamo il compito di alimentarlo.

Futuro del Catanzaro.

Quando gli è stato chiesto dove pensa che il Catanzaro possa arrivare, ha risposto: "dobbiamo pensare partita per partita e cercare di vincere il più possibile. Poi vedremo.

Infortuni e prestazioni.

Infine, parlando degli infortuni e delle sue migliori prestazioni, Iemmello ha detto: "gli infortuni sono fastidiosi, ma finché posso camminare, voglio giocare. La mia migliore prestazione? Probabilmente quella contro la Sampdoria.

Con queste parole, Pietro Iemmello ha concluso la conferenza, lasciando la sala piena di ottimismo e aspettative per il futuro del Catanzaro.

Di seguito la conferenza stampa integrale di Pietro Iemmello.