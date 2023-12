Calcio Serie C. Crotone vs. Juve Stabia: Mister Zauli prepara il terreno per una sfida cruciale (Video)

CROTONE. Mister Zauli in vista della sfida tra Crotone e Juve Stabia. Mister Zauli ha affrontato diverse domande dei giornalisti, discutendo vari aspetti della partita imminente.

Uno dei punti principali che è stato sollevato è stato il confronto tra le due squadre. La Juve Stabia, capolista del campionato, ha dimostrato una solida difesa, avendo concesso solo 4 gol dall'inizio della stagione, mentre il Crotone ha un attacco prolifico, essendo il secondo miglior attacco del girone. Mister Zauli ha sottolineato l'importanza di come i reparti difensivi e offensivi di entrambe le squadre si comporteranno durante la partita e come questo influenzerà l'esito.

Riguardo alla preparazione della sua squadra, Mister Zauli ha evidenziato che alcuni giocatori squalificati o infortunati si sono riaggregati durante la settimana, ma la formazione finale verrà decisa dopo l'ultima rifinitura prima della partita. Ha sottolineato l'importanza di rispettare la Juve Stabia, una squadra ben allenata e organizzata che ha dimostrato di mettere in difficoltà le altre squadre.

Mister Zauli ha anche parlato dell'importanza della concentrazione mentale per affrontare una partita di questo calibro. Ha sottolineato che la squadra deve avere l'autostima di poter competere con qualsiasi avversario ma allo stesso tempo non può permettersi distrazioni, poiché anche un breve momento di distrazione può essere sfruttato dall'avversario.

Infine, Mister Zauli ha affrontato il tema delle "seconde linee", giocatori che solitamente giocano meno, ma che hanno dimostrato di essere fondamentali nelle ultime partite. Ha elogiato l'impegno e la serietà di questi giocatori e ha sottolineato come il loro contributo abbia aiutato la squadra durante l'assenza di alcuni titolari.

In conclusione, la partita tra Crotone e Juve Stabia si prospetta come un'importante sfida tra due squadre in buona forma. Mister Zauli e il suo Crotone sono determinati a dare il massimo per cercare di ottenere un risultato positivo in questa partita cruciale del campionato.

Di seguito il video integrale della conferenza stampa con il Tecnico Zauli nel prepartita Crotone Vs Juve Stabia