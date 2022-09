Calcio. Serie C: Potenza-Catanzaro 2-0, terza sconfitta consecutiva per i giallorossi che non tirano

POTENZA, 1 MAR - Cade ancora (terza consecutiva sconfitta) il Catanzaro in casa del Potenza che fa suo il risultato già nel primo tempo, grazie a due reti che poi lo pongono al riparo da eventuali sorprese, anche perché il Catanzaro non va mai alla conclusione nell’arco dell’intero incontro.

La squadra di mister Raffaele scende in campo con maggiore convinzione e già al 5’ Bleve salva sulla conclusione ravvicinata di Coppola messo in azione da un disimpegno errato. Poco dopo il quarto d’ora Ricci libera un destro che termina di poco alto sopra la traversa. La rete dei padroni di casa che sblocca il risultato arriva al 25’ con Giosa che, di testa, sulla punizione dalla sinistra calciata da Emerson s’inserisce tra Riggio e Martinelli e la mette dentro. Il Catanzaro non riesce a scuotersi e alla mezzora viene chiamato in causa ancora Bleve che para la punizione di Emerson. Il 2-0 che chiude il primo tempo è figlio di un calcio di rigore accordato per un mani in area di Celiento e realizzato al 39’ da Carlos França, con palla alla destra di Bleve.

Nella ripresa il Catanzaro tiene, inizialmente, palla e gioca più alto, ma le conclusioni latitano e a parte l’iniziativa di Corapi (9’), terminata in fallo laterale, si vede ben poco. Il Potenza controlla agevolmente mentre Auteri mette in Campo Bianchimano, Giannone e Iuliano e poi effettua altri due cambi nel tentativo di sparigliare le carte, ma la formazione praticamente non arriva mai alla conclusione riuscendo a far girare sterilmente il pallone senza pungere mai.

Carlo Talarico

Il tabellino:

POTENZA-CATANZARO 2-0

MARCATORI: 25’ pt Giosa (P), 39’ pt França (rig.) (P).

POTENZA (3-4-3): Ioime; Sales, Giosa, Emerson; Coccia, Dettori (29’ st D’Angelo), Coppola, Silvestri; Ricci (44’ st Longo), França (44’ st Ferri Marini), Golfo (40’ st Viteritti). A disposizione: Santopadre, Brescia, Sepe, Gassama, Di Somma, Panico, Souare, Iacullo. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

CATANZARO (3-4-3): Bleve; Celiento, Riggio, Martinelli; Casoli, Corapi (33’ st Statella), Urso (32’ st Iuliano), Nicoletti (33’ st Contessa); Kanoute, Di Piazza (32’ st Bianchimano), Carlini (32’ st Giannone). A disposizione: Mittica, Novello, Bayeye. Allenatore: Gaetano Auteri.

Arbitro: Luca Zufferli di Udine

Assistenti arbitrali: Fontemurato e Salama.

ESPULSI: nessuno.

AMMONITI: Casoli (C), Riggio (C), Celiento (C), Silvestri (P).

NOTE: Spettatori tremila circa di cui oltre 150 ospiti. Angoli: 5-2 per il Potenza. Recupero: pt 0’, st 5’.

