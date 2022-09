Calcio. Ternana-Catanzaro 5-1, le Fere calano la manita ai giallorossi (con highlights)

TERNI, 1 NOVEMBRE - In casa della capolista, il Catanzaro evidenzia tutti i propri limiti (soprattutto nel reparto arretrato), incassa una manita e consegna definitivamente alla Ternana la consapevolezza della propria forza dopo il primo scorcio di campionato, dominando una gara sempre corretta (nessun ammonito).

Gara dai ritmi bassi inizialmente con predomino nel possesso palla delle Fere che arrivano alla prima conclusione all’8’ Falletti la cui conclusione è ribattuta e quindi al 12’ Branduani ha un riflesso decisivo sul colpo di testa di Raicevic ben servito da Damian. Il Catanzaro soffre nel primo quarto d’ora soprattutto le palle perse e cerca di salire, ma il goal è nell’aria e la Ternana sblocca al 16’ con Partipilo, in posizione che non viene valutata come dubbia al termine dell’azione orchestrata da Torromino per Palumbo. Il Catanzaro si vede al 20’ con un tiro cross di Casoli che termina di poco alto sopra la traversa. Passa poco e ancora una buona occasione per la Ternana (22’) con Palumbo che non sorprende il portiere giallorosso. Mister Calabro cambia assetto spedendo in campo poco dopo la mezzora Verna e Di Massimo, ma al 34’ ancora Ternana, su una palla persa, la conclusione di Raicevic impegna Branduani. Al 36’ il rigore sul neo entrato Di Massimo che riceve palla da Garufo, porta a spazzo mezza difesa rossoverde, prima di finire giù ad opera di Boben. Carlini trasforma il rigore con una botta centrale che non dà scampo a Iannarilli. Ancora Catanzaro che trova coraggio e al 40’ Fazio va alla battuta appostato sul secondo palo ma la palla viene ribattuta da Defendi a pochi passi dalla linea di porta. In pieno recupero hanno buone occasioni sia la Ternana (Palumbo) che il Catanzaro (colpo di testa di Evacuo)

Nella ripresa la Ternana scende in campo con una condotta di gara votata all’attacco e raddoppia al 7’, dopo l’ennesima palla persa dal centrocampo giallorosso, sulla conclusione dell’uruguagio Falletti che trova una leggera deviazione (da parte dell’ex di turno Fazio) che spiazza Branduani. Gli umbri cercano il 3-1 che non arriva qualche istante dopo con Raicevic. Il Catanzaro accusa il colpo, cerca la punizione con Corapi (11’) che trova attento Iannarilli sul rimbalzo, ma poi è la Ternana a chiudere i conti con Palumbo, sugli sviluppi di un corner e dopo la rovesciata di Damian con un sinistro preciso. Al 21’ arriva anche il 4-1 per i rossoverdi sull’azione personale dello scatenato Palumbo che fa quel che vuole nella difesa giallorossa sempre più in difficoltà e serve Raicevic pronto a battere Branduani. Il finale di gara dice poco, mister Lucarelli avvicenda diversi uomini ma è sempre la Ternana a comandare le azioni (alle Fere manca un rigore di Pinna su Peralta e Branduani limita il passivo in un paio di circostanze) e in pieno recupero arriva la rete del 5-1 su Peralta che viene messo giù da Pinna. Tocca a Ferrante trasformare il rigore. Al Catanzaro non rimane altro che tornare a casa con una manita sul groppone, meditando su come cambiare registro a partire già dal recupero di mercoledì prossimo contro il Palermo.

Carlo Talarico

Il tabellino:

TERNANA-CATANZARO 5-1

MARCATORI: 16’ Partipilo (T), 37’ pt Carlini (C) (rig.), 7’ st Falletti (T), 14’ st Palumbo (T), 21’ st Raicevic (T), 49’ st Ferrante (T) (rig.).

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Mammarella; Palumbo (34’ st Salzano), Damian; Partipilo (34’ st Peralta), Falletti (27’ Paghera), Torromino (24’ st Furlan); Raicevic (24’ st Ferrante). A disposizione: Casadei, Proietti, Vantaggiato, Russo, Suagher, Laverone, Frascatore. Allenatore: Lucarelli.

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Fazio, Martinelli, Pinna; Garufo, Altobelli (32’ pt Di Massimo), Corapi, Casoli, Contessa (32’ pt Verna); Evacuo (24’ st Baldassin), Carlini (17’ st Curiale). A disposizione: Iannì, Di Gennaro, Cusumano, Salines, Riggio, Riccardi, Risolo. All.: Calabro.

ARBITRO: Ermanno Feliciani di Teramo.

Guardalinee: Giulio Basile di Chieti e Giuseppe Di Giacinto di Teramo.

Quarto uomo: Simone Taricone di Perugia.

AMMONITI: nessuno.

NOTE: Angoli: 4-2 per la Ternana. Recupero: pt 2’, st 5’.

Mister Calabro nel post partita di Ternana - Catanzaro