Calcio 38° giornata. Catanzaro-Sampdoria: potenziali restrizioni del GOS per i tifosi, ecco i dettagli

Il Gruppo Operativo per la Sicurezza valuta le possibili limitazioni per garantire la sicurezza durante la trasferta.

CATANZARO, 7 MAG. - Il Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) si prepara a discutere e decidere sulle modalità di vendita dei biglietti per la tanto attesa partita tra Catanzaro e Sampdoria, in programma per il 10 maggio. La decisione, inizialmente prevista per lunedì scorso, è stata rimandata in seguito agli scontri avvenuti dopo la partita con la Reggiana, che hanno sollevato preoccupazioni per la sicurezza dei tifosi.

Con il settimo posto in gioco per la Sampdoria e la possibilità di superare il Palermo al sesto posto, la partita contro il Catanzaro è cruciale per le aspirazioni della squadra blucerchiata. Tuttavia, mentre i tifosi blucerchiati si preparano a sostenere la loro squadra, il Catanzaro è in attesa delle decisioni del GOS per quanto riguarda l'apertura del settore ospiti.

La vendita dei biglietti, inizialmente programmata per lunedì, è stata temporaneamente posticipata dall'U.S. Catanzaro 1929 in attesa di ulteriori indicazioni dagli organi preposti. La tensione è palpabile tra i tifosi, con la necessità di equilibrare la passione per il calcio con la sicurezza pubblica.

Le autorità stanno valutando attentamente le possibili restrizioni da applicare alla trasferta dei tifosi blucerchiati, considerando gli incidenti precedenti e il desiderio di garantire un ambiente sicuro per tutti i partecipanti alla partita.

Le potenziali decisioni del GOS potrebbero includere:

1. Chiusura del settore ospiti: Una misura estrema potrebbe essere la chiusura totale del settore ospiti per evitare possibili scontri e garantire la sicurezza all'interno dello stadio.

2. Limitazione del numero di biglietti: Il GOS potrebbe decidere di limitare il numero di biglietti disponibili per i tifosi blucerchiati, riducendo così il rischio di sovraffollamento e tensioni all'interno dello stadio.

3. Accompagnamento delle trasferte: Potrebbe essere richiesto un accompagnamento da parte delle forze dell'ordine per i tifosi blucerchiati che desiderano seguire la squadra in trasferta, al fine di garantire un ambiente sicuro durante il viaggio e durante la partita.

4. Rinforzo delle misure di sicurezza: Il GOS potrebbe decidere di rinforzare le misure di sicurezza all'interno dello stadio, aumentando il numero di steward e agenti di polizia per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto.

La decisione finale del GOS, attesa per mercoledì, sarà cruciale per determinare le modalità di vendita dei biglietti e le eventuali restrizioni per i tifosi blucerchiati che desiderano seguire la loro squadra in trasferta.