Calcio: Mister Vivarini sogno la Serie A - La marcia trionfale del Catanzaro (Video)

Sotto la guida di Vivarini, il Catanzaro punta alla promozione con record e ambizioni da grande club.

CATANZARO - In un'intervista esclusiva durante la trasmissione sportiva "11 in campo", Vincenzo Vivarini, allenatore dell'U.S. Catanzaro 1929, ha condiviso riflessioni e obiettivi che delineano non solo la sua visione personale ma anche il futuro del club. Con un entusiasmo contagioso e una determinazione ferrea, Vivarini ha parlato del suo percorso e delle sue aspirazioni più grandi.

"Quello che ho fatto fino ad ora, me lo sono guadagnato sul campo," afferma Vivarini, evidenziando il suo impegno e la dedizione al lavoro. Tuttavia, nonostante i successi, ammette che c'è ancora un obiettivo che lo spinge: "Mi manca un tassello: devo arrivare in Serie A. Devo vincere un campionato di Serie B. Non so se ci riuscirò quest'anno, ma sono determinato a farcela prima o poi."

Sotto la guida di Vivarini, il Catanzaro ha ottenuto risultati straordinari nella stagione 2022-2023, conquistando il Campionato di Serie C in maniera dominante e stabilendo nuovi record. La squadra non si è fermata qui. Nella corrente stagione di Serie B, il Catanzaro ha già raggiunto importanti traguardi, posizionandosi al quinto posto con 60 punti dopo 37 giornate. Questo successo include 17 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte, con un saldo di 58 gol fatti contro i 47 subiti.

Il posizionamento in classifica assicura al Catanzaro un posto nei playoff, avvicinandolo sempre di più al sogno della promozione. La strategia di Vivarini, che combina disciplina tattica e un'acutezza strategica, ha trasformato la squadra in una vera contendente per la promozione.

Mentre il Catanzaro si prepara per la fase cruciale della stagione, l'intera città e i tifosi sono uniti nel sostegno al team, speranzosi di vedere il club raggiungere nuove vette. Vivarini e il suo team sono ora completamente proiettati verso il realizzare il sogno di molti: portare il Catanzaro in Serie A, dimostrando che l'ambizione, unita al duro lavoro, può davvero fare la differenza nel calcio moderno.