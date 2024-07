Playoff e Playout Serie B: le date chiave per la promozione e la salvezza

Scopri gli appuntamenti cruciali per le squadre di Serie BKT che lottano per un posto in Serie A e per evitare la retrocessione.

ROMA - Orari delle gare per l'accesso alla Serie A e la permanenza in Serie B

Il campionato di Serie B si avvicina al suo culmine con le fasi dei playoff e dei playout che decideranno quali squadre saranno promosse in Serie A e quali lotteranno per non retrocedere. Ecco un dettaglio degli incontri programmati:

Playoff per la promozione in Serie A:

1. Turno Preliminare:

- Venerdì 17 Maggio 2024: Sfida tra la 6ª e la 7ª classificata - ore 20:30

- Sabato 18 Maggio 2024: Sfida tra la 5ª e l'8ª classificata - ore 20:30

2. Semifinali:

- Andata:

- Lunedì 20 Maggio 2024: 6ª/7ª vs 3ª - ore 20:30

- Martedì 21 Maggio 2024: 5ª/8ª vs 4ª - ore 20:30

- Ritorno:

- Venerdì 24 Maggio 2024: 3ª vs 6ª/7ª - ore 20:30

- Sabato 25 Maggio 2024: 4ª vs 5ª/8ª - ore 20:30

3. Finali:

- Andata: Giovedì 30 Maggio 2024 - ore 20:30

- Ritorno: Domenica 2 Giugno 2024 - ore 20:30 *(La partita si terrà sul campo della squadra meglio classificata al termine della stagione regolare.)*

Playout per evitare la retrocessione:

- Andata: Giovedì 16 Maggio 2024 - Sfida tra la 17ª e la 16ª - ore 20:30

- Ritorno: Giovedì 23 Maggio 2024 - 16ª vs 17ª - ore 20:30

Gli accoppiamenti definitivi e le modifiche al programma, se necessarie, verranno comunicati al termine della 38ª giornata di campionato, garantendo così trasparenza e chiarezza sul proseguimento della competizione.

Tifosi, appassionati e squadre sono pronti a vivere le emozioni di un finale di stagione che promette scintille. Mantieni le date libere e non perderti l'opportunità di sostenere la tua squadra in questi appuntamenti cruciali!