Calcio. US Catanzaro giuro mai ti lascerò: la campagna abbonamenti ufficiale per la stagione 23-24. Video. Tutti i dettagli

La società US Catanzaro 1929 srl informa i propri tifosi che da mercoledì 02/08/2023, dalle ore 10.00, fino a mercoledì 09/08/2023, presso i botteghini dello stadio “Nicola Ceravolo”, ed online sul sito sport.ticketone.it, sarà attiva la FASE 1, con la prelazione per i vecchi abbonati della stagione 22/23 che vorranno cosi esercitare il loro diritto di acquisto per la nuova stagione sportiva del prossimo campionato di serie B.

La FASE 2, relativa alla vendita libera, sarà attiva da giorno 10/08/2023 a giorno 25/08/2023 (in caso di variazioni di calendario la vendita cesserà 24 ore prima dell’esordio in casa). Per completare l’acquisto dell’abbonamento sarà obbligatorio essere in possesso della “US CZ 29” (al costo di € 2,00 per i possessori della vecchia tessera, di € 10,00 per i nuovi abbonati) che è la tessera personale su cui verrà caricato l’abbonamento.

La membership card “US CZ 29” è indispensabile per poter acquistare l’abbonamento alle gare casalinghe della nuova stagione, dal momento che sarà lo strumento che consentirà di aprire i varchi di accesso dello stadio.

L’acquisto della membership card “US CZ 29” sarà disponibile esclusivamente ai botteghini per i vecchi possessori, mentre sarà acquistabile anche online per coloro i quali non ne sono mai stati in possesso.

Il botteghino resterà aperto – dal Lunedì al Venerdì – con orario continuato dalle ore 10:00 alle ore 18:30 e Sabato dalle ore 09:30 alle ore 13:30.

L’abbonamento 2023/24 comprende 18 partite ufficiali di campionato, le ulteriori partite stagionali denominate “giornata/e giallorossa/e” (a discrezione della Società) prevederanno il pagamento anche per gli abbonati.

La FASE 1 e la FASE 2 saranno attive anche in modalita’ on line sul sito sport.ticketone.it, su tale piattaforma sarà possibile rateizzare l’acquisto dell’abbonamento, attraverso un account “Paypal”.

Con la sottoscrizione del nuovo abbonamento, il titolare dichiara di aver preso visione e di accettare tutti i punti dell’informativa sulla privacy, delle condizioni di vendita, delle condizioni di utilizzo del codice di condotta, del regolamento d’uso dello stadio, del codice etico e del sistema di gradimento della società US Catanzaro 1929 srl.

Per i prezzi, le modalità di vendita e ogni altra informazione sul programma abbonamenti 23/24 »clicca qui«