Calcio. Vincenzo Vivarini premiato con la panchina d'Oro.

Il Comandante delle Aquile per la sua leadership straordinaria e la promozione in Serie B.

Nel panorama del calcio italiano, una notizia entusiasmante è giunta direttamente da Coverciano, dove si è tenuta la cerimonia di consegna della prestigiosa Panchina d'Oro della Lega Pro. Quest'anno, il vincitore indiscusso di questo onorifico premio è stato il carismatico allenatore Vincenzo Vivarini, il quale ha ottenuto il riconoscimento grazie al sostegno schiacciante dei suoi colleghi allenatori.

Mister Vivarini è stato acclamato per essere stato il leader indiscusso nella straordinaria cavalcata della squadra lo scorso anno, che ha culminato con la promozione in Serie B e una serie impressionante di record stabiliti dalle Aquile.

Nel momento in cui ha ricevuto il prestigioso premio, mister Vivarini ha voluto esprimere la sua gratitudine in primo luogo alla città di Catanzaro. Ha sottolineato l'importanza dell'unione tra la città e la squadra, definendola una simbiosi che ha dato coraggio e motivazione a tutti.

Il tecnico giallorosso ha continuato ringraziando il presidente, i direttori, il suo staff tecnico e, naturalmente, i ragazzi che sono stati protagonisti di un'annata che lui stesso ha definito "sopra le righe".

Questo premio rappresenta il riconoscimento dell'eccezionale talento e della dedizione di mister Vincenzo Vivarini nel guidare la sua squadra verso risultati straordinari nella Lega Pro. La sua leadership e la sua passione per il calcio sono state fondamentali per il successo della squadra e rimarranno per sempre nella storia del calcio italiano.