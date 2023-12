Calcio Zauli alla Vigilia di Crotone-Potenza: orgoglio, rivincita e rinnovamento per una stagione di successo. Video

CROTONE. 25 NOV. - Alla vigilia della partita Crotone - Potenza, l'allenatore del Crotone, Lamberto Zauli, ha tenuto una conferenza stampa ricca di spunti interessanti. Iniziando con un tono orgoglioso e riflessivo, Zauli ha sottolineato come la sconfitta passata contro il Foggia sia stata un duro colpo, ma anche un'opportunità di rivincita e crescita. L'allenatore ha espresso gratitudine per la fiducia riposta in lui dalla società, nonostante le sconfitte, e ha evidenziato la sua volontà di reagire positivamente e preparare la squadra per una stagione migliore

Durante la conferenza, Zauli ha anche parlato dei cambiamenti previsti nella squadra, sottolineando l'importanza di mantenere un atteggiamento positivo anche di fronte alle sconfitte. Ha rimarcato come le esperienze negative siano fondamentali per la crescita e il miglioramento. L'allenatore ha espresso la sua soddisfazione per la possibilità di continuare a guidare il Crotone, un segno di fiducia e di orgoglio.

Zauli ha inoltre evidenziato il suo desiderio di allenare giocatori di alto livello, considerandoli elementi cruciali per il successo della squadra. Ha parlato della costruzione di una squadra competitiva, senza anticipare gli obiettivi specifici per la stagione, ma enfatizzando la sua volontà di puntare alle vittorie e alle posizioni importanti

Infine, l'allenatore ha esposto la sua visione per la nuova stagione, anticipando l'arrivo di giovani giocatori e sottolineando l'importanza della mentalità e della volontà di eccellere. Zauli ha ribadito che non saranno considerate l'età o altre differenze, ma piuttosto la capacità e la mentalità dei giocatori. Questo suggerisce una stagione all'insegna del rinnovamento e dell'ambizione per il Crotone

In sintesi, la conferenza stampa del mister Zauli alla vigilia della partita Crotone - Potenza è stata un misto di riflessioni sul passato e proiezioni per il futuro, con un focus sulla crescita, sulla resilienza e sull'ambizione di costruire una squadra forte e competitiva.





Di seguito il video integrale della conferenza stampa con il mister Zauli alla vigilia di Crotone-Potenza