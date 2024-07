Calcio. Zona Giallorossa per Catanzaro - Cremonese: regolamenti di traffico e mobilità

Zona Giallorossa per Catanzaro - Cremonese: le disposizioni su traffico, mobilità e cimitero



Le disposizioni in occasione del match tra Catanzaro e Cremonese previsto sabato 20 aprile 2024 alle ore 16.15.

L’Amministrazione comunale ricorda che sarà attiva la Zona Giallorossa con l’abituale piano del traffico e la possibilità di fruire dei parcheggi e trasporti pubblici per raggiungere lo Stadio Ceravolo. Le disposizioni partiranno da tre ore prima dell’inizio della partita, con lo scopo di garantire l’accesso e il deflusso agevole dei tifosi e una circolazione regolare nella zona interessata. A ricordarlo è il presidente della Prima Commissione Gregorio Buccolieri, che evidenzia come siano fruibili le due grandi aree parcheggio, Sant’Antonio e Musofalo, con nuovo capolinea in via Schiavi.



Per il parcheggio di Sant’Antonio i posti disponibili saranno 500. L’Amc curerà il servizio di trasporto andata/ritorno al costo di euro 1,50 a persona. Le navette avvieranno il trasporto alle 13:45.



Per il Musofalo, solito parcheggio e servizio navetta con tariffa ordinaria fino alla zona a ridosso dello stadio. Al termine dell’incontro, dal punto di raccolta in via Schiavi sarà garantito il rientro ai parcheggi facilitando così il deflusso di auto e pedoni.



Inoltre, all’interno del parcheggio dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria R. Dulbecco di via Cortese, sui 200 posti complessivi disponibili, 20 saranno riservati come di consueto per i mezzi abilitati al trasporto di persone disabili.



La Polizia locale informa che dalle ore 13.15 sarà previsto il divieto di sosta con zona rimozione sulle seguenti strade: Area incrocio Viale Pio X – Via Giovanni XXIII; Via Giovanni XXIII; Via Madonna Dei Cieli (tratto da Coni a Telecom); Area incrocio Via Madonna Dei Cieli – Via Monsignor Fiorentini; Via Monsignor Fiorentini; Piazzale Campo Scuola; Via Paglia (tratto da Cimitero a Stadio); Via Mottola D’amato (tratto iniziale per 100 metri); Via Schiavi (tratto da ingresso Parco a Tangenziale). Si confida nella collaborazione dei cittadini.



Inoltre, il sindaco Nicola Fiorita, in vista dell’incontro di calcio casalingo del campionato di “B” tra l’US Catanzaro e Cremonese previsto per sabato 20 aprile 2024 alle ore 16:15 allo stadio “Ceravolo”, ha disposto con propria ordinanza che si provveda alla chiusura anticipata alle ore 12.30 del cimitero urbano di via Francesco Paglia, nonché della attività commerciali insistenti nel piazzale adiacente la stessa struttura cimiteriale. Con il medesimo provvedimento, il sindaco ha altresì disposto che le attività del mercato di Catanzaro Nord, ubicato in via Francesco Paglia, per la sola giornata di sabato 20 aprile 2024, abbiano termine entro e non oltre le ore 12,30.