Calciomercato Catanzaro: Bettella verso l’ufficialità, biennale in arrivo. Pressing su Favasuli

Rinforzo in difesa per le Aquile: Davide Bettella ad un passo dall'ufficialità

Il Catanzaro è pronto ad accogliere un nuovo tassello importante per la propria retroguardia: Davide Bettella, difensore centrale classe 2000, è a un passo dal vestire la maglia giallorossa. Il calciatore, reduce dall’esperienza in Serie A con il Frosinone, dove ha collezionato 18 presenze nell’ultima stagione, rappresenta un innesto di qualità ed esperienza per la difesa di mister Aquilani.

Operazione condotta dal DS Ciro Polito: decisivo il ruolo della SP Group

L'affare è stato condotto dal direttore sportivo Ciro Polito, che ha trovato l’accordo con la SP Group, agenzia che cura gli interessi del difensore padovano. L'intesa dovrebbe portare Bettella a firmare un contratto biennale, dando così maggiore solidità e profondità alla rosa in vista del nuovo campionato di Serie B.

Non solo Bettella: occhi puntati anche su Costantino Favasuli

Oltre a Bettella, il Catanzaro continua a muoversi con determinazione sul mercato. L’obiettivo ora è Costantino Favasuli, giovane talento in forza alla Fiorentina. Le parti sono in contatto e si lavora per definire i dettagli di una possibile operazione che potrebbe arricchire ulteriormente il centrocampo giallorosso con qualità e prospettiva.

