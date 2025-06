Calciomercato Catanzaro: colpo Alesi dal Milan, arriva anche Frosinini

Tempo di lettura: ~2 min

Catanzaro, altro colpo dal Milan: arriva il talentuoso Alesi

Il club giallorosso rinforza il centrocampo con l’ex rossonero. In arrivo anche Frosinini e il portiere Marietta. Il futuro di Pagano resta incerto.

Il Catanzaro continua a costruire con ambizione la rosa per affrontare la prossima stagione di Serie B, puntando su giovani talenti e innesti di prospettiva. Dopo l’annuncio ufficioso del terzino Frosinini e del portiere Marietta, arriva un altro rinforzo importante: Gabriele Alesi, classe 2004, centrocampista offensivo proveniente dal Milan, vestirà la maglia giallorossa.

Alesi è un trequartista moderno, dotato di visione di gioco e tecnica sopraffina, cresciuto nel settore giovanile del club rossonero dove ha militato nell’Under 15 fino alla Primavera, confermandosi uno dei profili più interessanti del vivaio milanista. Con un passato anche tra le fila della Sampdoria, il giovane siciliano è pronto a mettersi in gioco per guadagnarsi spazio tra i professionisti. Come riportato dalla Gazzetta del Sud nell’edizione di domenica 29 giugno 2025, il trasferimento rappresenta un’opportunità concreta di crescita per il ragazzo e un potenziale valore aggiunto per il Catanzaro.

Un mercato attivo e mirato

Il direttore sportivo Ciro Polito si sta muovendo con decisione sul mercato, mantenendo una linea chiara: abbassare l’età media della rosa e aumentare il tasso tecnico. Con l’arrivo di Alesi, il Catanzaro acquisisce un giocatore giovane ma già strutturato, che potrà agire sia da mezzala offensiva che da rifinitore dietro le punte. Si tratta di un profilo che si inserisce perfettamente nella filosofia del club, attento a valorizzare i giovani in un contesto competitivo.

Oltre ad Alesi, gli ingaggi di Ruggero Frosinini – terzino ex Trento – e del portiere Marietta. Frosinini è reduce da una stagione in Serie D con il Piacenza, e rappresenta una scommessa interessante, mentre Marietta sarà probabilmente il secondo portiere alle spalle del titolare.

Futuro in bilico per Pagano

Resta da chiarire il futuro di Alessio Pagano, altro trequartista del 2004, il cui spazio potrebbe ridursi dopo l’arrivo di Alesi. L’ex Roma è attualmente rientrato al Catanzaro dopo un’esperienza in prestito e il club starebbe valutando se tenerlo o cederlo nuovamente, con Cesena e Padova interessate al giocatore.

Il Catanzaro guarda avanti

Il lavoro della dirigenza dimostra che il Catanzaro non vuole limitarsi a una salvezza tranquilla, ma punta a un campionato ambizioso, costruendo un gruppo giovane, affamato e ben allenato. Il nome di Gabriele Alesi, in questo contesto, rappresenta una scommessa affascinante, un investimento sul talento che potrà presto accendere l’entusiasmo dei tifosi.

