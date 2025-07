Calciomercato Catanzaro: ufficiale l’arrivo del portiere Christian Marietta, contratto fino al 2028

Tempo di lettura: ~2 min

Nuovo innesto tra i pali per l’US Catanzaro 1929: è ufficiale l’acquisto del portiere Christian Marietta, classe 2002, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

Un colpo in prospettiva ma già di grande sostanza per la rosa giallorossa, che si assicura uno dei profili più promettenti del panorama di Serie C.

Originario di Ciriè, in provincia di Torino, Marietta arriva a Catanzaro dopo due stagioni importanti all’Albinoleffe.

Nell’ultimo campionato ha messo a referto ben 41 presenze e 15 clean sheet, risultando determinante nel raggiungimento del quarto posto nel Girone A di Serie C.

Numeri che parlano chiaro e che testimoniano crescita, affidabilità e maturità nonostante la giovane età.

Il suo percorso calcistico inizia nel settore giovanile dell’Alessandria, dove si è fatto notare fino all’esordio tra i professionisti nella stagione 2022/2023, collezionando 21 apparizioni complessive tra campionato e Coppa Italia.

Prima ancora, esperienze formative in Serie D con Caronnese e Rimini.

Con l’arrivo di Marietta, il Catanzaro punta su un portiere moderno, reattivo e già abituato alle pressioni del calcio professionistico.

Un investimento a lungo termine, che dimostra l’intenzione del club di costruire una rosa solida e ambiziosa anche tra i pali.

L’ingaggio del giovane estremo difensore conferma la linea verde intrapresa dalla società, sempre attenta a valorizzare talenti emergenti capaci di garantire presente e futuro.

I tifosi giallorossi, intanto, accolgono con entusiasmo il nuovo numero uno, pronti a vederlo all’opera al "Ceravolo".

