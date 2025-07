Calciomercato Catanzaro, arriva Riccardo Chiesa e rinnovi per Panuccio e Tassoni

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Calciomercato Catanzaro: ufficiale l'arrivo di Riccardo Chiesa. Rinnovi per Panuccio e Tassoni, protagonisti dello Scudetto Primavera 3

Il Catanzaro investe sul futuro: nuovi innesti e conferme per una Primavera ambiziosa

CATANZARO – Il calciomercato estivo del Catanzaro si arricchisce di nuovi innesti in chiave giovanile. La società giallorossa continua a puntare con decisione sulla crescita del proprio settore giovanile e, in particolare, della formazione Primavera, reduce da una stagione straordinaria culminata con la conquista dello Scudetto Primavera 3.

Rinnovo per due pilastri dello Scudetto

A confermare questa strategia è il rinnovo di due tra i talenti più promettenti del vivaio: Giovanni Panuccio, centrocampista, e Raul Tassoni, difensore, entrambi classe 2007. I due giovani hanno firmato il loro primo contratto da professionisti, con validità triennale, dopo una stagione da protagonisti in cui hanno lasciato il segno anche nella finalissima contro il Lecco, realizzando un gol ciascuno.

La loro permanenza rappresenta un segnale forte da parte della dirigenza, che punta a costruire una Primavera 2 competitiva, capace di confermare e magari superare i risultati ottenuti nell’ultima annata.

Riccardo Chiesa è un nuovo rinforzo

Non solo conferme, ma anche nuovi arrivi: è ufficiale l’approdo in giallorosso di Riccardo Chiesa, centrocampista classe 2007, proveniente dalla Lucchese, dove ha disputato lo scorso campionato nella categoria Primavera. L’operazione è stata resa possibile grazie all’impegno del responsabile del settore giovanile Massimo Bava e del direttore sportivo Carmelo Moro, che continuano a lavorare in sinergia per arricchire il patrimonio tecnico del club.

Chiesa è un centrocampista moderno, dinamico e dotato di buona visione di gioco, e rappresenta un innesto di qualità in vista della stagione 2025/26.

Il Catanzaro guarda avanti: un progetto solido per la Primavera

Con queste operazioni, l’US Catanzaro 1929 conferma la volontà di costruire un percorso strutturato e duraturo nel calcio giovanile, investendo su profili giovani ma già pronti per affrontare sfide importanti. La prossima stagione di Primavera 2 si preannuncia impegnativa, ma il club calabrese si presenta ai nastri di partenza con una rosa arricchita e motivata, decisa a continuare a stupire.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti