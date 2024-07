Calciomercato: ecco le liste di svincolo della Lega B per la Stagione 2024-2025

FIRENZE - La Lega B ha recentemente pubblicato il comunicato ufficiale n. 9 del 17 luglio 2024, contenente le liste di svincolo per rinuncia da parte delle società. Questo documento rivela i nomi dei giocatori che, secondo l'articolo 107 delle Norme Organizzative Interne della FIGC, sono stati rilasciati dalle loro squadre al termine regolamentare del 15 luglio 2024.

Analisi Squadra per Squadra

S.S.C. Bari

La squadra pugliese ha deciso di svincolare diversi giovani talenti, tra cui Antonio Pio Cassandro e Jose Antonio Ramirez Gamboa, entrambi nati nel 2009. Altri nomi includono Giacomo Evangelista e Davide Torchetti.

Carrarese Calcio 1908

Il club toscano ha rinunciato a giocatori come Edoardo Bertoncini e Francesco Spinelli, nati anch'essi nel 2009. La lista include inoltre Andrea Leporati e Simon Remorini.

U.S. Catanzaro 1929

La squadra calabrese ha svincolato diversi giovani, tra cui Mattia Alcaro e Antonio Bitonti, del 2009. Nomi di rilievo sono anche Marco Aldi e Antonio Deodati, entrambi promettenti calciatori del settore giovanile.

A.S. Cittadella

Tra i giovani svincolati dal Cittadella figurano Matteo Baldino e Jacopo Maria Baron, entrambi classe 2009. Anche Lorenzo Beghetto e Daniele Buranello sono stati inclusi nella lista.

Cosenza Calcio

Il club calabrese ha svincolato Pierluigi Basile e Vincenzo Crea, insieme a Eliofrancesco D'Acri e Biagio Francesc Sena, tutti giovani che avrebbero potuto fare parte del futuro della squadra.

U.S. Cremonese

Tra i giocatori svincolati dalla Cremonese troviamo Robert Aanicai e Michele Gavazzeni, oltre a Davide Carpanese e Filippo Papetti. I giovani svincolati rappresentano una generazione di calciatori promettenti.

Frosinone Calcio

Il Frosinone ha svincolato diversi giocatori tra cui Damiano Ambrosini e Carlo Attanasio, oltre a Jacopo Di Giosia e Josef Falli. La squadra ha rinunciato a giovani talenti come Leonardo Cacciotti e Silvio Sperduti.

S.S. Juve Stabia

La Juve Stabia ha svincolato diversi giovani, tra cui Antonio Balzano e Gerardo Elefante. Altri nomi importanti includono Francesco Faiella e Giovanni Tarasco.

Modena F.C. 2018

Il Modena ha deciso di svincolare Alessandro Bertolini e Marco Russianni. La lista include anche Nicola Granelli e Riccardo Orsini.

Palermo F.C.

La squadra siciliana ha svincolato giocatori come Angelo Cirafici e Salvatore Cottone, insieme a Stefano Cracchiolo e Marco Faraci. Questi giovani talenti non faranno più parte del futuro del Palermo.

Pisa Sporting Club

Tra i giocatori svincolati dal Pisa ci sono Alessio Batistoni e Tommaso Guidi, entrambi nati nel 2009, oltre a Emanuele Santolini.

A.C. Reggiana 1919

La Reggiana ha rinunciato a Christian Celentano e Alessandro Stradi, giovani promesse del calcio italiano.

U.S. Salernitana 1919

La Salernitana ha svincolato diversi giovani talenti tra cui Guido Raffaele Andreoli e Giuseppe Cirillo, insieme a Gabriele Rega e Francesco Vacca.

U.C. Sampdoria

Tra i giocatori svincolati dalla Sampdoria troviamo Tommaso Cantini e Fabio Freccero, insieme a Filippo Leonardi.

U.S. Sassuolo Calcio

Il Sassuolo ha svincolato diversi giovani tra cui Giuseppe Acatullo e Filippo Accursio. Altri nomi includono Francesco Marazzita e Leonardo Stefanini.

Spezia Calcio

La squadra ligure ha svincolato Giovanni Paolo Arena e Ruben Ballestracci, insieme a Gioele Benassi e Marco Bagnasco.

F.C. Sudtirol

Il Sudtirol ha svincolato diversi giovani talenti come Stephen Kofi Annan e Alessandro Bacia. Altri nomi includono Samuel Bazzanella e Leonardo Guarise.

Le liste di svincolo per la stagione 2024-2025 rivelano un'ampia gamma di giovani talenti che non faranno più parte delle rispettive squadre. Questo periodo rappresenta un momento cruciale per questi giocatori, che ora sono liberi di trovare nuove opportunità e squadre pronte a investire nel loro futuro. Per le società, è un'occasione per rinnovare e ristrutturare i propri settori giovanili, puntando su nuovi volti e potenziali futuri campioni.



Dettagli

Dettaglio dei Calciatori Svincolati Squadra per Squadra

S.S.C. Bari

1. Antonio Pio Cassandro (21/04/2009)

2. Giacomo Evangelista (29/01/2009)

3. Antonio Giannico (08/08/2008)

4. Constantin Casi Magurean (14/02/2009)

5. Jose Antonio Ramirez Gamboa (18/06/2009)

6. Davide Torchetti (15/01/2009)

Carrarese Calcio 1908

1. Edoardo Bertoncini (27/02/2009)

2. Andrea Leporati (16/01/2009)

3. Joele Manati (01/05/2009)

4. Samuele Palladini (21/02/2009)

5. Simon Remorini (17/02/2009)

6. Francesco Spinelli (18/03/2009)

U.S. Catanzaro 1929

1. Mattia Alcaro (31/08/2009)

2. Marco Aldi (24/05/2009)

3. Gabriele Babuscia (26/04/2007)

4. Antonio Bitonti (25/04/2009)

5. Antonio De Dio (04/05/2009)

6. Antonio Deodati (10/01/2008)

7. Roberto Favaro (24/10/2008)

8. Nabil Khia (10/01/2006)

9. Rosario Mirante (30/05/2008)

10. Matteo Morelli (26/04/2008)

11. Gennaro Oliva (21/08/2007)

12. Antonio Perri (06/02/2006)

13. Antonio Raccioppoli (14/06/2007)

14. Giuseppe Scarano (27/02/2009)

15. Cristian Scarcella (14/11/2006)

16. Giuseppe Starace (29/09/2006)

17. Edoardo Susino (10/01/2006)

18. Raffaele Vetrano (13/05/2007)

19. Salvatore Viola (06/06/2009)

20. Davide Xu (09/03/2009)

A.S. Cittadella

1. Matteo Baldino (15/07/2009)

2. Jacopo Maria Baron (23/02/2009)

3. Lorenzo Beghetto (11/04/2006)

4. Daniele Buranello (07/05/2008)

5. Angelo Gagliano (03/03/2009)

6. Haidara Gouem (03/04/2007)

7. Riccardo Graziotto (12/02/2006)

8. Davide Piccolo (11/06/2008)

9. Francesco Rigoni (21/03/2008)

10. Jose Solinas (22/06/2007)

11. Andrea Tessariol (06/08/2008)

Cosenza Calcio

1. Pierluigi Basile (31/01/2006)

2. Vincenzo Crea (10/04/2007)

3. Eliofrancesco D’Acri (09/11/2007)

4. Luca Fratticci (14/06/2007)

5. Albert Ivan Imbroinise (15/03/2007)

6. Giovanni Mollo (10/06/2008)

7. Domenico Porco (25/06/2006)

8. Biagio Francesc Sena (05/12/2007)

U.S. Cremonese

1. Robert Aanicai (17/06/2006)

2. Alessio Archetti (17/01/2009)

3. Davide Carpanese (04/02/2009)

4. Paride Casali (20/09/2006)

5. Thomas Cattani (10/07/2007)

6. Mattia Corbari (21/02/2006)

7. Michele Dellaglio (12/03/2009)

8. Pietro Devoti (16/03/2009)

9. Alessandro Ferrario (31/03/2009)

10. Andre Leonardo Gallina (09/03/2007)

11. Michele Gavazzeni (06/02/2006)

12. Giorgio Marchetti (27/02/2006)

13. Elia Mortari (01/07/2009)

14. Mattia Noseda (12/01/2006)

15. Filippo Papetti (11/04/2007)

16. Emanuele Premoli (09/05/2006)

17. Federico Saccani (26/02/2008)

18. Lorenzo Telo (21/02/2007)

19. Giacomo Valorsi (21/09/2006)

20. Michele Angelo Zagaryuk (29/09/2006)

Frosinone Calcio

1. Damiano Ambrosini (07/02/2006)

2. Carlo Attanasio (12/08/2008)

3. Simone Belli (01/08/2007)

4. Gioele Buttarazzi (19/01/2006)

5. Leonardo Cacciotti (25/03/2009)

6. Mirko Domenico Calabretta (11/01/2007)

7. Mattia Carbone (29/04/2009)

8. Jacopo Caschera (15/04/2009)

9. Federico Cazora (01/09/2007)

10. Alessandro Coccoluto (08/03/2009)

11. Eugenio Coiro (13/01/2006)

12. Eugenio Cozzolino (15/03/2006)

13. Alessandro De Rita (05/02/2006)

14. Jacopo Di Giosia (05/01/2007)

15. Manuel Di Raimo (15/01/2009)

16. Josef Falli (22/01/2007)

17. Marco Fortuna (22/03/2008)

18. Gianpaolo Frani (19/05/2009)

19. Fabio Fratarcangeli (08/07/2006)

20. Alessandro Grande (02/01/2009)

21. Luca Iacobelli (14/07/2009)

22. Girolamo Ionta (19/05/2009)

23. Lorenzo Fulvio Izzo (16/11/2006)

24. Francesco Lama (04/04/2008)

25. Samuele Mancini (18/01/2008)

26. Giacomo Marini (20/03/2007)

27. Kevin Meola (18/01/2007)

28. Jacopo Morici (29/08/2009)

29. Francesco Orlandi (06/02/2006)

30. Valerio Paniccia (06/06/2009)

31. Cristian Paparelli (08/05/2006)

32. Christian Petraglia (22/01/2008)

33. Ciroemanuele Riccone (21/01/2007)

34. Tiziano Romano (24/02/2006)

35. Gianmarco Rosa (27/01/2009)

36. Riccardo Rosa (27/01/2009)

37. Alessandro Saccheri (06/02/2008)

38. Luca Silvestri (06/07/2006)

39. Silvio Sperduti (11/03/2009)

40. Antonio Maria Stangoni (26/01/2008)

41. Giuseppe Valentino (21/08/2009)

42. Francesco Paolo Vives (31/08/2006)

S.S. Juve Stabia

1. Antonio Balzano (08/05/2008)

2. Antonio Boccia (24/11/2006)

3. Angelo Bucciero (11/07/2009)

4. Daniele Elia Cepollaro (09/12/2008)

5. Francesco Chiacchio (25/01/2008)

6. Pietro D’Angelo (04/03/2008)

7. Gerardo De Risi (14/07/2009)

8. Domenico Diffido (19/06/2009)

9. Gerardo Elefante (25/02/2006)

10. Alessandro Esposito (01/03/2007)

11. Samuele Esposito (01/08/2007)

12. Francesco Faiella (26/01/2009)

13. Pasquale Galasso (03/01/2009)

14. Vittorio Girardengo (20/09/2009)

15. Matteo Imperato (21/01/2009)

16. Francesco Luongo (11/05/2009)

17. Antonio Merolla (13/11/2006)

18. Salvatore Minucci (12/05/2008)

19. Christian Montella (23/02/2009)

20. Christian Nanni (23/01/2009)

21. Fabio Oscurato (13/01/2009)

22. Vincenzo Ponte (01/08/2008)

23. Andrea Raimondo (14/02/2009)

24. Simone Romano (03/08/2006)

25. Giovanni Sabatasso (21/09/2009)

26. Giuseppe Scognamiglio (20/06/200

Clicca QUI per il dato ufficiale della Lega B