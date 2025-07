Calciomercato Serie B: affari conclusi, trattative calde e novità sulle date del campionato

Tempo di lettura: ~3 min

Il punto sul mercato cadetto: tra ufficialità, colpi in prospettiva e un clima più sereno tra Lega B e Lega Pro

Il calciomercato estivo della Serie B entra nel vivo, animato da trattative interessanti, colpi ufficiali e nuove date per la stagione 2025/2026. Mentre le società si muovono per costruire rose competitive, emergono anche segnali distensivi nel rapporto tra Serie B e Serie C, dopo anni di tensioni.

Palermo ambizioso: Bani obiettivo primario, ma occhio a Barba

Il Palermo sogna in grande e punta su Mattia Bani, 31 anni, difensore di esperienza in uscita dal Genoa. Il giocatore avrebbe già espresso il suo gradimento per il trasferimento in rosanero, ma la trattativa si preannuncia complessa: il club ligure non è disposto a fare sconti. In alternativa, il Palermo valuta Federico Barba, anch’egli classe 1993 e attualmente svincolato dopo le ultime stagioni con Como e Sion. Su di lui è attivo anche il Catanzaro, pronto a inserirsi.

Bari e Monza, duello per Ghedjemis. Intanto arrivano rinforzi

Una delle rivelazioni dell’ultima stagione in Serie B, Farès Ghedjemis, 22enne franco-algerino del Frosinone, è al centro di un’asta tra Bari e Monza. I pugliesi, però, si sono già assicurati Sheriff Kassama, difensore italo-gambiano classe 2004, arrivato in prestito oneroso dal Trento con diritto di riscatto. Il Monza, invece, insiste per Filippo Delli Carri del Padova, ma per ora il club veneto non apre alla cessione.

Spezia, Reggiana e Carrarese: il mercato si accende

Anche altre protagoniste della cadetteria si muovono con decisione. Lo Spezia è vicino all’acquisto di Giorgio Cittadini, 23 anni, reduce da una stagione poco fortunata al Frosinone ma rientrato all’Atalanta. La Reggiana, invece, chiude per Elayis Tavsan, esterno turco-olandese di proprietà del Verona. La neopromossa Carrarese sorprende tutti con due innesti: Kleis Bozhanaj torna in Toscana e arriva in prestito dalla Fiorentina l’attaccante Filippo Distefano, autore di 9 gol tra Ternana e Frosinone.

Ufficialità e trattative in corso: i movimenti da tenere d’occhio

Il Padova ha ufficializzato l’arrivo di Paolo Ghiglione, esterno destro classe 1997, dalla Salernitana. L’Avellino piazza un colpo di spessore con l'ingaggio del difensore croato Lorenco Simic, ex Serie A, proveniente dal Maccabi Haifa. Il Mantova, dal canto suo, chiude un'importante operazione in uscita: Fabrizio Brignani vola al Castellon per una cifra vicina al milione di euro.

In Serie C, la Juve Stabia si muove con decisione, puntando a due giovani promesse: il difensore Fabio Andrea Ruggeri (Lazio) e l’attaccante Diego Sia (Milan).

Le date ufficiali della Serie B 2025/2026

Durante l’ultima Assemblea di Lega B, sono state rese note le date ufficiali della nuova stagione: il via è fissato per il 23 agosto, con un anticipo previsto il giorno prima. Previsti cinque turni infrasettimanali e gare in programma anche a Santo Stefano e Pasquetta. Il campionato si concluderà nel weekend dell’8-10 maggio 2026.

A margine dell’incontro, da segnalare la presenza di Matteo Marani, presidente della Lega Pro. Il suo intervento ha rappresentato un segnale di distensione dopo anni di rapporti tesi tra Serie B e Serie C, aprendo la strada a una nuova fase di collaborazione tra le due leghe.

