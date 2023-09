Calciomercato Catanzaro: Alfredo Donnarumma per potenziare l'attacco in Serie B

Calciomercato US Catanzaro 1929: Alfredo Donnarumma per potenziare l'attacco in Serie B. Tra le squadre di Serie B che stanno dimostrando una vivace attività di mercato, spicca senza dubbio il Catanzaro. Il club calabrese sta operando con determinazione per potenziare la sua rosa, al fine di affrontare la stagione con la prospettiva di una salvezza tranquilla.



In questa direzione, uno degli ambiti su cui si sta focalizzando con particolare attenzione è l'attacco. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che la dirigenza giallorossa sia prossima a concludere un accordo per l'acquisizione di un calciatore di esperienza: Alfredo Donnarumma.

Con riferimento a quanto riportato da Sky Sport, sembra che il Catanzaro sia in procinto di finalizzare l'operazione con la Ternana nelle prossime ore. Si prevede che l'accordo venga strutturato attraverso un prestito con diritto di riscatto.



Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, sembra che il calciatore nato nel 1990 sia pronto a dire addio definitivamente alla maglia dei rossoverdi, ambendo a ritrovare in Calabria il ruolo di protagonista che l'ha reso uno dei più brillanti attaccanti del campionato cadetto nel corso degli ultimi anni.