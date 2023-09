Calciomercato Serie B. US Catanzaro: ufficiale, Luca D’Andrea è Giallorosso!

Calciomercato US Catanzaro: ufficiale, Luca D’Andrea è Giallorosso!. Il calciomercato dell'US Catanzaro si arricchisce con l'acquisto del promettente esterno offensivo, Luca D'Andrea, il quale si unisce al club giallorosso. Nato nel 2004, D'Andrea è stato prelevato temporaneamente dal Sassuolo attraverso un prestito secco. Il giovane talento ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili della Spal, ma è stato nel 2022 che ha raggiunto un accordo con i neroverdi, guadagnandosi un posto nella prima squadra e facendo il suo esordio nella prestigiosa Serie A, collezionando ben 5 presenze.

Le sue abilità e la crescente esperienza lo hanno reso un calciatore di valore, tanto da essere selezionato per far parte della Nazionale Under 19. Durante l'estate, Luca D'Andrea ha dato il meglio di sé indossando la maglia dell'Under 19, e insieme ai suoi compagni, ha trionfato nella competizione degli Europei di categoria.

Con il suo piede mancino e la capacità di giocare con grande dinamismo e creatività lungo la fascia, si prospetta un futuro luminoso per il giovane attaccante, che ora ha l'opportunità di dimostrare il suo valore e il suo talento presso l'US Catanzaro, augurandosi di lasciare un segno indelebile nella storia del club e di continuare a crescere nel panorama calcistico italiano. I tifosi giallorossi possono certamente essere entusiasti di questa nuova aggiunta alla squadra, e ciò potrebbe segnare l'inizio di un periodo di successi per il Catanzaro in questa nuova stagione calcistica.