Calcio Serie B. Castori Pianifica la rinascita dell'ascoli: concentrazione e crescita per affrontare il Catanzaro. Video

ASCOLI. - Il Mister evidenzia il lavoro di squadra, analizza le assenze e progetta il rientro di chiavi fondamentali per la partita cruciale

Il mister Fabrizio Castori in conferenza stampa alla vigilia della partita tra l'Ascoli e il Catanzaro. Ha elogiato il lavoro di Vivarini, allenatore avversario, sottolineando la sorprendente prestazione del Catanzaro in campionato. Castori ha enfatizzato la necessità di migliorare l'attenzione e la concentrazione in campo per ottenere vittorie. Ha discusso dei possibili inserimenti di giocatori chiave come Bellucci e Nestorovski, esprimendo fiducia nella crescita della squadra.

Il mister ha affrontato il tema degli assenti, riconoscendo l'importanza del collettivo rispetto alle singole assenze. Ha evidenziato la forza del Catanzaro come squadra ben strutturata e ha evitato di sottolineare le assenze degli avversari. Castori ha condiviso stima reciproca con l'allenatore avversario, Vivarini, e ha parlato delle scelte di formazione, dando spazio a diversi giocatori nelle ultime partite.

La discussione ha incluso una riflessione sul rendimento altalenante del centrocampo, attribuendolo a varie situazioni, e Castori ha anticipato il ritorno di giocatori chiave come Nestorovski. Ha affrontato statistiche riguardanti la difesa perforata, sottolineando le migliorate prestazioni recenti.

Infine, il mister ha esaminato le caratteristiche dei giocatori avversari Ambrosino e Biasci, evidenziando la necessità di un'attenzione particolare. La conferenza stampa ha concluso con una discussione sulle dinamiche del campionato e l'importanza di evitare errori per ottenere successi.