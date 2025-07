Tempo di lettura: ~2 min

Caos Cosenza Calcio: esposto alla FIGC per mancanza di trasparenza e gestione opaca

L’associazione “Cosenza Nel Cuore” denuncia gravi violazioni del Codice Etico Figc: mancanza di trasparenza societaria, comunicazioni lacunose e assenza di progettualità. Il caso finisce all’attenzione della Federazione.

COSENZA – Nuova bufera sul Cosenza Calcio. L’associazione “Cosenza Nel Cuore”, per il tramite del legale Antonello Aprile, ha presentato un esposto ufficiale all’Organo di Vigilanza della FIGC e alla Lega Pro, segnalando presunte violazioni dell’articolo 7 del Codice Etico federale da parte della società rossoblù.

Secondo quanto riportato nel documento, il club sarebbe venuto meno agli obblighi di trasparenza previsti dal regolamento federale, in particolare per la mancata comunicazione pubblica della struttura societaria, degli sviluppi sportivi e delle prospettive future.

“Una società di calcio deve essere gestita in maniera trasparente e responsabile – si legge nella nota – perché rappresenta un patrimonio culturale e sociale del territorio, non un’impresa privata chiusa in sé stessa.”

I punti critici segnalati

Tra le principali contestazioni mosse all’attuale gestione, spiccano:

Assenza di aggiornamenti sull’organigramma societario, con la relativa sezione del sito ufficiale (ilcosenza.it) ancora priva di contenuti.

La posizione ambigua di Rita Scalise, che si presenta pubblicamente come amministratore unico dal mese di ottobre 2024, senza però che vi sia traccia di una nomina ufficiale.

Nessuna comunicazione chiara sul progetto tecnico per la stagione 2025/2026, dopo la retrocessione del club.

Mancanza di informazioni certe sulla cessione societaria, più volte annunciata nei mesi scorsi (comunicati del 6 febbraio, 17 marzo, 14 maggio e 25 maggio), ma mai concretizzata.

Totale silenzio su ritiro precampionato, nuovo allenatore e direttore sportivo.

«Società chiusa su sé stessa»

“Le condotte della società – si legge ancora nella nota – sono gravi e incompatibili con una gestione professionale. Il club sembra gestito come un affare privato, chiuso ai tifosi, alla stampa e alla comunità sportiva.”

L’obiettivo dell’associazione “Cosenza Nel Cuore” è ora quello di sollecitare un intervento ufficiale da parte della FIGC e della Lega Pro, affinché venga fatta piena luce sulla situazione e, qualora accertate le violazioni, vengano adottati provvedimenti sanzionatori nel rispetto delle norme vigenti.

