Caos su Autostrada. Automobilista, 7 ore da Ancona a Pescara, sequestrati sulla A14

PESCARA, 22 DIC - Giornata infernale sotto sequestro quella vissuta ieri dagli automobilisti che si sono trovati in viaggio lungo la A14. Alcuni restringimenti di carreggiata hanno causato lunghe code soprattutto nel tratto abruzzese. In serata il tempo di percorrenza tra Ancona e Pescara, circa 150 chilometri, era calcolato in 5 ore. "Sono partito da Ancona Sud attorno alle 15.30 e sono arrivato a casa, a Città Sant'Angelo, alle 22.30", racconta un automobilista.