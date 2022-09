Capodanno-Catanzaro: con i Sud Sound System & Bag a Riddim band, Briga, Nesli e gli Odm!

Tutto pronto a Catanzaro per il concerto di Capodanno con i Sud Sound System & Bag a Riddim band, Briga, Nesli e gli Odm!

CATANZARO, 30 DIC - Tutto pronto a Catanzaro, dove è in fase di allestimento l’imponente palcoscenico sul centralissimo corso Mazzini, cuore del centro storico del capoluogo calabrese, per il megaconcerto ad ingresso libero che darà il benvenuto al nuovo anno. La prima grande notte live del 2020 a Catanzaro partirà alle ore 23.30 di domani con gli Opera Dance Music, l’originalissimo gruppo che combina le sonorità della musica elettronica con la musica sinfonica e la musica lirica.

Fino alla mezzanotte gli ODM daranno vita ad un dj set solo strumentale, con il contributo di archi e piano. Dopo la mezzanotte, nella seconda parte del loro live, si aggiungeranno il tenore catanzarese Stefano Gagliardi e il soprano cinese Lingwei Guo, per presentare il loro nuovo genere di musica che porterà al pubblico i brani e le arie più famose delle grandi Opere.

Oltre a Gagliardi e alla Guo, del gruppo fanno parte anche il chitarrista Gaetano Guardino, Roberto Paroni, dj e music producer, il pianista Marco Ricciotti, i musicisti e arrangiatori Francesco Santucci e Pape Guarioli, il compositore e coproduttore del gruppo Francesco Sardella.

Dopo gli Opera Dance Music, seguiranno per tutta la notte i live di alcuni idoli dei pubblico giovanile e non solo, in ordine di uscita: Briga, Sud Sound System & Bag a Riddimi Band e, in conclusione, Nesli.

“Aspettiamo migliaia di calabresi e non solo, giovani e meno giovani, nel nostro centro storico tra i più belli della Calabria e del Sud, per festeggiare insieme un nuovo anno che speriamo positivo per tutta la Calabria e scambiarci gli auguri in modo allegro e festoso!”, sottolineano il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, il vice sindaco Ivan Cardamone e l’Assessore allo Spettacolo Alessandra Lobello.

Il grande palcoscenico è montato su Corso Mazzini all’altezza della Basilica dell’Immocolata con boccascena verso il Teatro comunale.

Gli attesissimi Sud Sound System, storica band pugliese, saliranno sul palcoscenico intorno alle 01.30. Prima ODM e Briga e a chiusura, intorno alle 03.00, arriverà Nesli.

I Sud Sound System & Bag a Riddim Band, terrano l’intero live di oltre novanti minuti. Leader indiscussi dei generi raggamuffin e dancehall reggae, che combinano ritmi giamaicani e sonorità locali, come l'uso di pizzica e tarantella, in particolare salentine, faranno ballare tutta Catanzaro.

Briga e Nesli sono tra i nomi più amati e affermati della nuova musica d’autore italiana. Il trentenne romano Mattia Bellegrandi, in arte Briga, si è fatto conoscere come cantautore nell’edizione 2015 del programma cult Amici di Maria De Filippi, diventando subito un idolo dei ragazzi, mentre Nesli, pseudonimo di Francesco Tarducci, fratello minore del rapper Fabri Fibra, è anch’egli un rapper e cantautore molto apprezzato per la qualità dei suoi testi. Nel 2017 ha partecipato al Festival di Sanremo, dove è stato seguito in particolare dal pubblico dei più giovani. Il 22 marzo di quest’anno ha pubblicato il suo nuovo album “Vengo in pace”, con brani tra i più radiodiffusi.

In prossimità dello scoccare della mezzanotte sarà effettuato il tradizionale countdown con gli auguri alla Città e a tutti i calabresi. L’organizzazione tecnico-artistica è stata affidata a Ecsdance Art di Giacinto Lucchino e alla Show Net di Ruggero Pegna.

Un Capodanno davvero speciale quindi, tra i più importanti a livello regionale e nazionale, che richiamerà nel centro storico del capoluogo calabrese migliaia di giovani da tutto il Sud.