Casalino choc dopo il crollo di Genova: "Mi è saltato il Ferragosto"

ROMA, 1 OTTOBRE - Un altro audio metterebbe nei guai Rocco Casalino, portavoce del Presidente del Consiglio Conte: "Mi è saltato il Ferragosto, Santo Stefano, San Rocco e Santo Cristo. Mi chiamate come i pazzi, cioè datevi una calmata", pronunciato dopo la tragedia del ponte Morandi.

Dopo la diffusione dell'audio in cui Casalino definiva i tecnici del Ministero dell'economia come "pezzi di m...", un altro caso sta per colpire il portavoce di Conte. A riportarlo è Il Giornale, secondo cui Casalino avrebbe detto ai giornalisti che chiedevano informazioni sul crollo di Genova che gli era "saltato il Ferragosto", chiedendo un po' di tranquillità.

Grandi polemiche sia su Internet che direttamente dall'opposizione: "Crolla il Ponte di Genova e il portavoce del governo pensa al Ponte di Ferragosto? Ma dove siamo finiti con questo Casalino? Gli è saltato Ferragosto, poverino #RoccoVergogna", ha scritto Matteo Renzi su Twitter.

[Foto: ilgiornale.it]

Danilo De Rosa