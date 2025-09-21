Casertana-Cosenza 1-1: Mister Buscè analizza il pareggio amaro

Tempo di lettura: ~2 min

Un punto che sa di occasione persa per i rossoblù

Il Cosenza torna da Caserta con un pareggio (1-1) che lascia più rammarico che soddisfazione. Nel post partita, Mister Buscè ha sottolineato come la sua squadra avrebbe meritato la vittoria, al termine di una prestazione di grande carattere e intensità.

Il gol subito e l’episodio del vento

L’allenatore ha analizzato l’episodio che ha portato al vantaggio della Casertana, definendolo frutto di una serie di disattenzioni e di condizioni particolari:

“Abbiamo preso gol in tre-quattro minuti di pura follia, in cui ci siamo deconcentrati. Poi il vento ha fatto il resto. Un episodio che pesa, perché in partite del genere bisogna mantenere lucidità fino all’ultimo secondo.”

La reazione del Cosenza e il pareggio di Cannavò

Nonostante la difficoltà, i rossoblù hanno reagito con orgoglio trovando il pareggio grazie a Cannavò, protagonista di una grande prestazione.

Buscè ha evidenziato come il gruppo abbia avuto anche la forza fisica per reggere oltre i 100 minuti di gioco complessivi, dimostrando grande compattezza e spirito di sacrificio.

Le assenze pesano, ma il gruppo risponde

Il tecnico ha ricordato le assenze pesanti che hanno limitato le rotazioni:

Ferrara out per un ascesso dentale con febbre alta;

out per un ascesso dentale con febbre alta; Contiliano fermato da un problema muscolare alla coscia;

fermato da un problema muscolare alla coscia; Begheldo costretto allo stop per una caviglia dolorante.

Tre assenze che hanno obbligato lo staff a scelte forzate, mantenendo comunque l’equilibrio di squadra.

Un punto stretto, ma prestazione da elogiare

Buscè non nasconde il rammarico:

“Sono due punti persi, senza dubbio. Ma va dato merito anche alla Casertana, che ha giocatori di qualità superiore come Callon, capace di inventare sempre qualcosa.”

L’allenatore ha ribadito però la soddisfazione per la prova dei suoi ragazzi, capaci di lottare fino all’ultimo istante contro un avversario di valore.

Prossimo impegno: il Giugliano

Archiviato il pari di Caserta, il Cosenza deve subito pensare al prossimo match contro il Giugliano, in programma tra pochi giorni:

“Dobbiamo recuperare energie e acciacchi per presentarci al meglio. Sarà una partita tosta, loro verranno a metterci in difficoltà ma noi cercheremo di imporre il nostro gioco.”