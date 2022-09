Catanzaro. Aggredisce per strada la ex, arrestato dai carabinieri

Aggredisce per strada la ex, arrestato dai carabinieri. Bloccato dopo una telefonata al 112, portato ai domiciliari

CATANZARO, 06 GIU - Ha aggredito la ex nel centro di Catanzaro ma è stato bloccato e arrestato dai carabinieri della Stazione Bellamena per atti persecutori e lesioni personali. I militari sono intervenuti ai giardini di San Leonardo per dopo una chiamata al 112 che segnalava un'aggressione ai danni di una donna.



Giunti sul posto i carabinieri hanno trovato la vittima in lacrime e con evidenti segni sul volto ed un uomo, A.C., di 37 anni, di Borgia, che ancora imprecava nei suoi confronti. La donna, portata al pronto soccorso, è stata giudica guaribile in 15 giorni e nella successiva denuncia ha raccontato di mesi di vessazioni fisiche e verbali da parte di chi non aveva accettato la fine della relazione. L'uomo è stato quindi arrestato e poi posto ai domiciliari al termine dell'udienza di convalida.

(Immagine di repertorio)