Catanzaro Calcio, al via la stagione 2025/26: Aquile pronte a volare. Ecco i convocati di mister Aquilani

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Da domani parte il pre-ritiro in città, poi la preparazione prosegue in Trentino. Aquilani guida un gruppo di 28 convocati.

CATANZARO – Si alza il sipario sulla nuova stagione dell’US Catanzaro 1929. Da domani, mercoledì 10 luglio, le Aquile giallorosse torneranno ufficialmente al lavoro, pronte a scrivere un nuovo capitolo nel campionato di Serie B 2025/26.

Sotto la guida di mister Alberto Aquilani, la squadra si ritroverà in città per affrontare i primi giorni di ritiro precampionato, che si svolgeranno tra le visite mediche di rito e le prime sessioni di allenamento a Giovino, sede tradizionale dei primi passi stagionali. Un momento fondamentale per ritrovare il ritmo, conoscersi, inserire i nuovi innesti e gettare le basi per un’annata da protagonisti.

Dal 15 luglio, poi, la comitiva giallorossa si sposterà in Trentino, tra le località di Spiazzo e Pinzolo, per il consueto ritiro in quota che proseguirà fino al 27 luglio. Due settimane intense, in un clima ideale per curare al meglio la preparazione atletica e affinare l’amalgama di squadra.

I convocati per il pre-ritiro (10-14 luglio – Catanzaro)

Sono 28 i giocatori convocati da Aquilani per questa prima fase stagionale. Una rosa ampia, tra volti noti e giovani da osservare con attenzione:

Portieri : Marietta Christian, Pigliacelli Mirko, Piras Marcello

: Marietta Christian, Pigliacelli Mirko, Piras Marcello Difensori : Antonini Matias, Bonini Federico, Brighenti Nicolò, Frosinini Ruggero, Oliviero Andrea, Rizzuto Alfonso, Scognamillo Stefano, Tassoni Raul, Verrengia Bruno

: Antonini Matias, Bonini Federico, Brighenti Nicolò, Frosinini Ruggero, Oliviero Andrea, Rizzuto Alfonso, Scognamillo Stefano, Tassoni Raul, Verrengia Bruno Centrocampisti : Arditi Gabriel, Gattor Gianluca, Maiolo Francesco, Paura Mario, Petriccione Jacopo, Pompetti Marco, Pontisso Simone

: Arditi Gabriel, Gattor Gianluca, Maiolo Francesco, Paura Mario, Petriccione Jacopo, Pompetti Marco, Pontisso Simone Attaccanti: Alesi Gabriele, Biasci Tommaso, Borrelli Edoardo, Buso Nicolò, Coriano Martino Matteo, D’Alessandro Marco, Iemmello Pietro, Pittarello Filippo, Volpe Giovanni

Con Pietro Iemmello pronto a guidare ancora una volta l’attacco e l’esperienza di elementi come Scognamillo, Brighenti Piglicacelli e Petriccione il Catanzaro punta a consolidarsi tra le realtà più ambiziose della Serie B.

Obiettivo: continuità e crescita

Dopo una stagione 2024/25 vissuta con intensità e momenti esaltanti, il Catanzaro riparte con entusiasmo e voglia di migliorarsi. La scelta di confermare Aquilani in panchina rappresenta la volontà del club di dare continuità a un progetto tecnico che valorizza il gioco propositivo e la crescita dei giovani.

L'appuntamento con i tifosi è fissato fin da subito: le Aquile sono tornate, e vogliono volare ancora alto.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti