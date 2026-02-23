Catanzaro-Frosinone prevendita biglietti e confronto medie verso la 27 giornata di Serie B

Tempo di lettura: ~5 min

Sfida chiave al Ceravolo tra attacco giallorosso e solidità ciociara

La partita tra Catanzaro e Frosinone, valida per la 27 giornata di Serie BKT 2026 2027, si giocherà allo stadio Nicola Ceravolo domenica 1 marzo 2026 alle ore 15 00. Cresce l’attesa anche per la prevendita biglietti, che consentirà ai tifosi di assicurarsi un posto per una gara che si preannuncia decisiva nella corsa ai vertici.

All’andata il confronto si è concluso con la vittoria del Frosinone per 2 0, maturata nella fase finale del match. I ciociari hanno sbloccato la gara all’81 minuto con I. Monterisi, prima di chiuderla definitivamente al 90 più 8 con F. Ghedjemis.

La vendita dei tagliandi seguirà il seguente calendario:

CATANZARO STADIO NICOLA CERAVOLO

Data e ora partita domenica 01 03 26 ore 15 00

Numero massimo di biglietti acquistabili 4

Inizio vendite martedì 24 02 26 ore 15 00

Fine vendite domenica 01 03 26 ore 15 00

Si attendono eventuali comunicazioni ufficiali sui prezzi dei settori e sulle modalità di acquisto.

Media punti a partita

La continuità è uno degli indicatori principali per valutare la corsa alla promozione.

Il Frosinone mantiene una media punti molto elevata, tipica di una squadra stabilmente in zona promozione. I ciociari raccolgono risultati con regolarità sia in casa sia in trasferta.

Il Catanzaro presenta una media punti in crescita, sostenuta soprattutto dalle prestazioni interne al Ceravolo.

Il margine tra le due squadre è ridotto e conferma l’equilibrio nella parte alta della classifica.

Media gol segnati

Sul piano offensivo il Catanzaro mostra una maggiore propensione al gioco d’attacco.

Il Catanzaro ha una media gol fatti alta, soprattutto nelle gare casalinghe, dove la squadra alza ritmo e pressione.

Il Frosinone dispone di un attacco meno esplosivo ma estremamente efficace, capace di concretizzare le occasioni senza scoprirsi.

Media gol subiti

Qui emerge uno dei principali punti di forza del Frosinone.

Il Frosinone vanta una delle difese più solide del campionato, con una media gol subiti molto bassa e grande organizzazione tattica.

Il Catanzaro concede qualcosa in più, ma compensa con una maggiore produzione offensiva.

Percentuale di vittorie pareggi e sconfitte

La distribuzione dei risultati evidenzia due identità differenti.

Il Frosinone ha una percentuale di vittorie elevata, poche sconfitte e una grande capacità di ottenere punti anche nelle partite più complicate.

Il Catanzaro registra un buon numero di successi soprattutto in casa, con maggiore alternanza di risultati e gare spesso più aperte e spettacolari.

Rendimento casa e trasferta

Il fattore campo potrebbe incidere in modo determinante.

Il Catanzaro in casa ha una media punti molto alta grazie al sostegno del pubblico del Ceravolo.

Il Frosinone in trasferta mantiene comunque un rendimento positivo, segno di maturità e solidità.

Andamento recente

Entrambe le squadre arrivano alla sfida in buone condizioni.

Il Frosinone continua a raccogliere punti con continuità e conferma la propria solidità.

Il Catanzaro è in crescita e punta a consolidarsi stabilmente nella zona alta della classifica.

Sintesi del confronto statistico

Il Catanzaro è una squadra offensiva e intensa, molto forte tra le mura amiche, con media gol segnati elevata ma una maggiore esposizione difensiva.

Il Frosinone è una formazione equilibrata e compatta, con migliore media gol subiti, grande continuità di rendimento e mentalità da promozione.

La sfida del 1 marzo 2026 rappresenta molto più di una semplice partita di campionato. Con l’apertura della prevendita il 24 febbraio alle ore 15 00, cresce l’attesa per un match che potrebbe incidere in modo significativo sulla corsa alla Serie A.

(Si attende comunicazione ufficiale dell'US Catanzaro 1929 sui prezzi e sulle modalità di vendita dei biglietti.)

Sfida delicata al Ceravolo: attivate le misure del GOS per sicurezza e ordine pubblico

La Serie BKT 2026 2027 entra in una fase cruciale della stagione e, oltre agli aspetti sportivi, emergono anche valutazioni legate alla sicurezza. La partita Catanzaro–Frosinone, in programma il 1° marzo in Calabria, è stata segnalata dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive come evento caratterizzato da “profili di rischio”.

Una decisione che accende i riflettori non solo sull’importanza tecnica della sfida, ma anche sulle misure organizzative che accompagneranno il match.

Catanzaro–Frosinone sotto osservazione: cosa ha deciso l’Osservatorio

Archiviata la recente gara contro l’Empoli, il Frosinone guarda ai prossimi impegni di campionato. Tra questi, spicca la trasferta contro il Catanzaro, match di alta classifica che potrebbe incidere in maniera significativa sulla corsa alla promozione in Serie A e alla zona playoff.

Nel corso dell’ultima riunione, l’Osservatorio ha inserito la partita tra quelle attenzionate per motivi di ordine pubblico. In particolare, per quanto riguarda il campionato di Serie BKT, è stato segnalato il confronto tra Catanzaro e Frosinone in programma allo stadio Nicola Ceravolo.

GOS Catanzaro–Frosinone: le misure suggerite

In sede di GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) sono state indicate precise misure preventive:

Vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Frosinone esclusivamente nel settore ospiti

Implementazione e rafforzamento del servizio di stewarding

Potenziamento delle attività di prefiltraggio e filtraggio agli ingressi, secondo le disposizioni vigenti

Si tratta di provvedimenti standard per le gare considerate sensibili, finalizzati a garantire la sicurezza degli spettatori e il regolare svolgimento dell’evento.

Un match chiave anche dal punto di vista sportivo

Al di là degli aspetti organizzativi, Catanzaro–Frosinone rappresenta uno snodo fondamentale del campionato.

Il Catanzaro, forte del rendimento interno al Ceravolo e di una crescita costante nelle ultime settimane, punta a consolidare la propria posizione in zona alta.

Il Frosinone, invece, cerca continuità per difendere le ambizioni di promozione diretta, in un campionato che si conferma estremamente equilibrato.

La posta in palio è alta e il clima sugli spalti si preannuncia intenso.

Non solo Serie B: altri match sotto attenzione nazionale

Nel corso della stessa riunione, l’Osservatorio ha segnalato diverse partite tra Serie A, B, C e D che saranno oggetto di ulteriori valutazioni da parte del Casms (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive).

Tra queste, anche l’incontro di Serie D tra L’Aquila e Sora è stato rinviato alle valutazioni del Comitato per l’individuazione di eventuali misure di rigore.

In totale sono tredici le gare finite all’attenzione degli organismi competenti, a conferma della costante attività di monitoraggio sul territorio nazionale.

Serie BKT 2026 2027: sicurezza e spettacolo devono convivere

La segnalazione di Catanzaro–Frosinone come gara a rischio non modifica l’importanza sportiva della sfida, ma ne sottolinea la delicatezza organizzativa.

Il Ceravolo si prepara ad accogliere una partita che potrebbe incidere in modo significativo sugli equilibri del campionato.

Tra ambizioni di promozione, tifo caloroso e misure di sicurezza rafforzate, il 1° marzo sarà una giornata cruciale per la Serie BKT.