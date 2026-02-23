Serie B, le big volano ma il Catanzaro incanta: bel gioco e scalata silenziosa verso i playoff

Tempo di lettura: ~4 min

26ª giornata: quota 50 superata e gerarchie sempre più definite

La Serie BKT entra nel vivo e la 26ª giornata conferma una tendenza chiara: le squadre di vertice accelerano. Fatta eccezione per il Frosinone, tutte le big conquistano i tre punti e consolidano le rispettive posizioni. Un dato storico impreziosisce il momento: dopo 26 turni, le prime quattro hanno tutte superato quota 50 punti, evento che nell’era dei tre punti a vittoria si era verificato soltanto nella stagione 2007/08.

È un campionato equilibrato ma con una vetta sempre più compatta, dove qualità, continuità e profondità della rosa stanno facendo la differenza.

Venezia soffre ma resta capolista

Il Venezia supera il fanalino di coda Pescara in un match tutt’altro che semplice. Il 3-2 finale arriva soltanto al 76’, grazie alla rete decisiva di Antoine Hainaut, al secondo gol consecutivo in campionato.

La doppietta di Antonio Di Nardo, alla sua prima marcatura multipla in Serie BKT, aveva rimesso in discussione una gara che sembrava indirizzata. I lagunari, però, dimostrano maturità e mantengono la leadership.

Monza in crescita, Frosinone rallenta

Il Monza approfitta del pareggio del Frosinone contro l’Empoli (2-2) per prendersi il secondo posto. I brianzoli vincono sul campo della Carrarese grazie alla rete di Hernani, al quinto centro nelle ultime sei presenze. Per la squadra lombarda si tratta del quinto successo nelle ultime sei partite, segnale evidente di una condizione eccellente.

Il Frosinone, invece, rallenta. Non basta la doppia cifra stagionale di Farès Ghedjemis per blindare la promozione diretta. Protagonista del match contro l’Empoli è Stiven Shpendi, autore di una doppietta che conferma la crescita del giovane attaccante.

Palermo formato promozione: imbattibilità da record

Il Palermo travolge il Südtirol 3-0 e allunga la striscia a 14 risultati utili consecutivi (9 vittorie e 5 pareggi), la migliore dei rosanero dal periodo 2013-2014. La squadra siciliana si candida con forza alla promozione diretta, mostrando solidità difensiva e concretezza offensiva.

Per il Südtirol si interrompe invece una serie positiva di sette partite senza sconfitte.

Catanzaro, bel gioco e scalata silente: quattro vittorie di fila e playoff nel mirino

Se le big fanno rumore, il Catanzaro cresce in silenzio ma con grande personalità. La vittoria per 3-1 sul campo della Virtus Entella rappresenta il quarto successo consecutivo per la squadra di Alberto Aquilani, dopo un periodo complicato in cui erano arrivati appena un punto in quattro gare.

Il segreto? Identità, qualità e continuità

Il Catanzaro sta costruendo la propria scalata con:

Bel gioco organizzato

Possesso palla ragionato

Verticalizzazioni rapide

Solidità mentale nei momenti decisivi

Non si tratta solo di risultati, ma di crescita strutturale. La squadra calabrese è oggi la prima immediatamente dietro le “big four” e sta dimostrando di poter ambire con credibilità alla zona playoff.

A Chiavari, contro un’Entella in difficoltà (seconda sconfitta consecutiva con tre reti subite), i giallorossi hanno mostrato maturità e cinismo. Una vittoria di carattere che certifica un momento di forma straordinario.

La “scalata silenziosa” del Catanzaro è forse il dato più interessante del campionato: meno riflettori rispetto alle corazzate, ma rendimento in costante crescita.

Zona playoff e salvezza: equilibrio totale

In zona playoff, cade il Cesena in casa contro lo Spezia (2-3). Decisiva la doppietta di Gabriele Artistico, alla settima rete stagionale. Per i liguri, tre punti fondamentali nella corsa alle posizioni che contano.

In chiave salvezza:

Il Mantova supera la Sampdoria 2-1 grazie alla doppietta di Davide Bragantini

supera la 2-1 grazie alla doppietta di Il Modena conquista la terza vittoria consecutiva, espugnando il campo della Juve Stabia

conquista la terza vittoria consecutiva, espugnando il campo della Juve Stabia L’Avellino, con il nuovo tecnico Davide Ballardini, strappa un punto in rimonta contro la Reggiana

La parte bassa della classifica resta apertissima, con distacchi ridotti e ogni giornata potenzialmente decisiva.

Serie BKT 2026: equilibrio in vetta e lotta serrata

La 26ª giornata consegna un campionato sempre più avvincente. Le big tengono il passo, ma il Catanzaro rappresenta la vera sorpresa positiva di questa fase: qualità di gioco, continuità e ambizione crescente.

Se la promozione diretta sembra riservata a un gruppo ristretto, la corsa playoff è ancora tutta da scrivere. E con questo ritmo, le prossime giornate potrebbero ridefinire ulteriormente gli equilibri.

La Serie BKT entra nel momento chiave della stagione. E la sensazione è che lo spettacolo sia appena cominciato.