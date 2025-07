Catanzaro, incidente frontale a Santo Ianni: scontro tra due auto

Tempo di lettura: ~1 min

CATANZARO – Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi nel quartiere Santo Ianni, lungo la strada provinciale 17, proprio di fronte al distributore di carburante IP. Due auto, si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale per gestire la viabilità e svolgere i rilievi del caso. Il traffico ha subito rallentamenti, con code temporanee in entrambi i sensi di marcia.

Al momento non si hanno notizie ufficiali su eventuali feriti gravi. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto gli occupanti dei veicoli assistiti da personale sanitario, ma le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione.

La strada è stata messa in sicurezza, mentre sono in corso le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati. Le forze dell’ordine invitano gli automobilisti a prestare massima attenzione alla guida e a rispettare le indicazioni sul posto.

