Catanzaro. I servizi aggiuntivi messi a disposizione dall'Amc. Il dettaglio

CATANZARO 30 OTT -;Inoccasione delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti,l'Amc Spa, la società che gestisce il trasporto pubblico per lacittà di Catanzaro, comunica i servizi aggiuntivi alle corseordinarie messi a disposizione, programmati di concerto conl'Amministrazione Comunale.

Da domani, sabato 31 ottobre al 2 novembre, potranno essere utilizzate le lineeordinarie per raggiungere i cimiteri cittadini, quello del centrocittà sito in via Paglia e quelli situati nei quartieri Gagliano,Santa Maria e Lido. Inoltre, nella giornata di domenica 1 novembreverranno effettuate corse straordinarie con partenza ogni 20 minuti, dalle ore 7.30 alle ore 17.10.

Siraccomanda di indossare la mascherina, rispettare il distanziamento enon sovraffollare i bus, considerando la presenza continua di corseche consentiranno di far visita agevolmente ai propri defunti.

Peri dettagli degli orari si può consultare il sito amcspa.it





SABATO31-10-2020

Cimitero Catanzaro centro

Corseordinarie linea CIRCOLARE NORD

Cimitero Gagliano

Ilservizio sarà garantito dalle linee urbane 5 e 6 mediante le fermatepresenti su via T. Campanella, nei pressi dell’ingresso delCimitero.

Cimitero Lido

ANDATA (Partenzadal terminal Giovino:)

Percorso:Giovino – area Teti – via Caprera – bivio Giovino – vialeCrotone – p.zza Garibaldi – bivio Nalini – Cimitero.

Orari:08.20 – 09.20 – 10.20 – 11.20 – 12.20 – 12.50 – 13.50 –14.50 – 15.50 – 16.50

RITORNO (Partenza dal cimitero Lido):

Percorso:Cimitero – bivio Nalini – p.zza Garibaldi – viale Crotone –bivio Giovino – via Caprera – Giovino.

Orari:08.50 – 09.50 – 10.50 – 11.50 – 12.50 – 13.20 – 14.20 –15.20 – 16.20 – 17.10

Cimitero S. Maria

Percorso:Via Molise – Via S. Maria – piazza S. Maria – Via Zarapoti –Cimitero e Ritorno.

Ilservizio si effettua dalle ore 07.30 alle ore 17.10, con corse ogni20 minuti.





DOMENICA 01 NOVEMBRE 2020

Cimitero Catanzaro centro

Corse ordinarie linea CIRCOLARE NORD-orario festivo e linea straordinariaC1

ANDATA

Percorso:Funicolare stazione valle (quartiere Sala) –via Milelli – viaAcri- viadotto Kennedy – via Pascali – Via Schipani – Cimitero

Orari:7.25 – 7.50 – 8.35 – 9.10 – 9.40 – 9.55 – 10.40 – 11.00– 11.45 – 12.25 – 12.35 – 13.00 – 13.45 – 14.15 – 14.45– 15.50 – 16.00 – 16.55

RITORNO

Percorso:Cimitero – via Piave – via Milelli – Funicolare stazione valle(quartiere Sala)

Orari:8.00 – 8.30 – 9.10 – 9.30 – 10.10 – 10.30 – 11.15 –11.35 – 12.15 – 12.50 – 13.05 – 13.35 – 14.05 – 14.35 –15.05 – 16.30 – 16.45 – 17.25

Cimitero Gagliano

Partenzadal capolinea di Mater Domini (piazzale mercato rionale)

Percorso: Mater Domini – via Campanella – Cimitero – Capolinea Gagliano –Cimitero – Via T. Campanella – Mater Domini.

Ilservizio si effettua dalle ore 07.30 alle ore 17.00, con corse ogni30 minuti.

Cimitero Lido

ANDATA (Partenzadal Terminal Giovino):

Lineastra ordinaria C2

Percorso:Giovino – area Teti – via Caprera – bivio Giovino – vialeCrotone – p.zza Garibaldi – bivio Nalini – Cimitero:

Orari:08.20 – 09.20 – 10.20 – 11.20 – 12.20 – 12.50 – 13.50 –14.50 – 15.50 – 16.50

RITORNO (Partenzadal cimitero Lido):

Percorso: Cimitero – bivio Nalini – p.zza Garibaldi – viale Crotone –bivio Giovino – via Caprera – Giovino

Orari:08.50 – 09.50 – 10.50 – 11.50 – 12.50 – 13.20 – 14.20 –15.20 – 16.20 – 17.10

Cimitero S. Maria

Linea straordinaria C3

Percorso:Via Molise – Via S. Maria – piazza S. Maria – Via Zarapoti –Cimitero e Ritorno.

Ilservizio si effettua dalle ore07.30alleore 17.25,con corseconsecutive.





LUNEDÌ 02 NOVEMBRE 2020

Cimitero Catanzaro centro

Corseordinarie linea CIRCOLARE NORD

Cimitero Gagliano

Ilservizio sarà garantito dalle linee urbane 5 e 6 mediante le fermatepresenti su via T. Campanella, nei pressi dell’ingresso delCimitero.

Cimitero Lido

ANDATA (Partenzadal terminal Giovino:)

Percorso:Giovino – area Teti – via Caprera – bivio Giovino – vialeCrotone – p.zza Garibaldi – bivio Nalini – Cimitero.

Orari:08.20 – 09.20 – 10.20 – 11.20 – 12.20 – 12.50 – 13.50 –14.50 – 15.50 – 16.50

RITORNO (Partenza dal cimitero Lido):

Percorso: Cimitero – bivio Nalini – p.zza Garibaldi – viale Crotone –bivio Giovino – via Caprera – Giovino.

Orari:08.50 – 09.50 – 10.50 – 11.50 – 12.50 – 13.20 – 14.20 –15.20 – 16.20 – 17.10

Cimitero S. Maria

Percorso: Via Molise – Via S. Maria – piazza S. Maria – Via Zarapoti –Cimitero e Ritorno.

Ilservizio si effettua dalle ore 07.30 alle ore 17.10, con corse ogni20 minuti.