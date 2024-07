Maxioperazione della Polizia di Stato: 30 arresti in Lombardia, Piemonte e Calabria

Smantellate due organizzazioni criminali nell'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano

Nella città di Como e nelle province circostanti, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a una vasta operazione contro il traffico di stupefacenti e l'usura, portando all'arresto di 30 persone. L'azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, ha visto l'impiego di centinaia di investigatori delle Squadre Mobili provenienti da diverse province italiane.

Le indagini, condotte con grande riservatezza e professionalità, hanno portato alla luce le attività criminali di due organizzazioni dedite al traffico di sostanze stupefacenti, all'usura e all'estorsione. Le persone coinvolte sono accusate di associazione a delinquere con l'aggravante dell'associazione armata, usura con l'aggravante del metodo mafioso, autoriciclaggio e altre gravi accuse.

L'operazione ha visto l'esecuzione di 25 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 5 ordinanze di arresti domiciliari. Le persone coinvolte sono state individuate in Lombardia, Piemonte e Calabria, evidenziando la portata nazionale delle attività criminali smantellate.

Tra gli accusati, si contano individui coinvolti in molteplici reati, tra cui l'uso della violenza per il controllo del territorio, il riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di droga e la frode ai danni dello Stato attraverso documentazione falsa per ottenere finanziamenti pubblici.

L'operazione è stata possibile grazie alla sinergia tra diverse unità investigative, tra cui lo SCO (Servizio Centrale Operativo) e la Squadra Mobile di Como, supportati dalle SISCO (Sovrintendenza Investigativa del Compartimento), dai Reparti Prevenzione Crimine, dalle unità cinofile antidroga e antiesplosivo e dal Reparto Volo.

Si tratta di un importante successo nella lotta contro il crimine organizzato, che dimostra l'efficacia delle forze dell'ordine nel contrastare le attività illecite che minano la sicurezza e il benessere della collettività. La Polizia di Stato continua a impegnarsi per garantire la legalità e la giustizia, assicurando alla giustizia coloro che violano la legge e mettendo in sicurezza le comunità dal dilagare del crimine. (Rainews) (Immagine archivio)





