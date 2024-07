Muratore 65enne muore cadendo da un'impalcatura in Calabria

ROGGIANA GRAVINA, (CS) – Tragedia nel pomeriggio di ieri: un muratore di 65 anni ha perso la vita cadendo da un'impalcatura mentre era impegnato in lavori edili. L'incidente è avvenuto nel comune di Roggiana Gravina, situato nella provincia di Cosenza.

La vittima, di cui non sono state rese note le generalità, stava eseguendo lavori di manutenzione quando, per cause ancora in fase di accertamento, è precipitata dall'impalcatura. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Le indagini per chiarire la dinamica esatta dell'incidente sono state avviate e sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Cosenza. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le condizioni di sicurezza del cantiere per stabilire eventuali responsabilità.

La morte del muratore ha suscitato profonda commozione e indignazione nella comunità locale. A tal proposito, il sindacato Fillea Cgil ha rilasciato una dura dichiarazione: "La mattanza continua nonostante i tanti appelli. Non possiamo accettare che nel 2024 si muoia ancora di lavoro. È indispensabile un impegno serio e concreto per garantire la sicurezza sui cantieri e prevenire ulteriori tragedie".

Questa tragedia riporta tristemente alla ribalta il tema della sicurezza sul lavoro, un problema che in Italia continua a mietere vittime. Le statistiche mostrano un numero preoccupante di incidenti mortali nei cantieri edili, spesso dovuti a carenze nei dispositivi di sicurezza o a procedure non rispettate.

La Fillea Cgil, il principale sindacato del settore edile, ha chiesto un incontro urgente con le autorità locali e nazionali per discutere nuove misure di sicurezza e intensificare i controlli nei cantieri. "Non possiamo più permettere che i lavoratori siano esposti a rischi mortali. È ora di agire con decisione per salvare vite umane," ha concluso il sindacato nella sua nota.

L'intera comunità di Roggiana Gravina si stringe intorno alla famiglia del muratore, esprimendo cordoglio e solidarietà in questo momento di grande dolore.