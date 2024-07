Inaugurato un nuovo parco giochi, festa per le famiglie a Botricello

BOTRICELLO (CZ) - Tanto entusiasmo per l'inaugurazione del parco giochi di Viale Europa. È stata una manifestazione semplice, ma molto sentita, con la presenza di tante famiglie che hanno voluto partecipare a questo evento. Il parco è stato realizzato rispettando tutte le normative di sicurezza, compreso il tappeto antitrauma per l'area giochi e la videosorveglianza, oltre ad una illuminazione adeguata.

Il Sindaco Saverio Simone Puccio ha ringraziato l'impresa Ranieri che ha realizzato l'opera, i progettisti e direttori dei lavori Ing. Francesco Mercurio e Geom. Giuseppe Mercurio, l'Ufficio Tecnico comunale. L'inaugurazione del parco è stata tenuta a battesimo anche dal sindaco dei ragazzi Alessandro Tavano e dal parroco don Rosario Morrone che ha benedetto l'opera ed evidenziato l'importanza di uno spazio pubblico dedicato ai più piccoli.

Il Sindaco Puccio ha sottolineato il significato di un parco voluto per valorizzare un importante quartiere della cittadina e ha allo stesso modo ha chiesto la collaborazione di tutti per mantenere la struttura in buone condizioni. Tra l’altro, la cerimonia di inaugurazione è avvenuta nella Giornata mondiale dei bambini voluta da Papa Francesco.

L'Amministrazione Comunale ha anche previsto un ulteriore intervento con l'aggiunta di altri giochi in questo nuovo parco, tra i quali uno dedicato ai bambini speciali per la prima area giochi pienamente inclusiva della cittadina.

Nei prossimi giorni anche il parco giochi principale situato alle spalle del Palazzo Comunale sarà oggetto di un importante intervento di messa in sicurezza e potenziamento, segno di una continua e sempre crescente attenzione nei confronti delle opere destinate ai piccoli cittadini.