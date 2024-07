Costa Jonica: Simeri Crichi - Sindaco Zicchinella trasforma gli accessi alle spiagge di Simeri Mare

Al via una riqualificazione organica delle località marine di Homomorto, Chiusa e Marincoli per migliorare l'accessibilità e il decoro delle spiagge.

SIMERI CRICHI, 27 MAGGIO 2024 – Il Sindaco di Simeri Crichi, Davide Zicchinella, annuncia con orgoglio l'inizio dei lavori di riqualificazione degli accessi alle spiagge di Simeri Mare, un'iniziativa attesa da lungo tempo e fondamentale per migliorare l'esperienza di residenti e turisti. Le tre località balneari di Homomorto, Chiusa e Marincoli vedranno finalmente un intervento organico e risolutivo che promette di eliminare le criticità che da sempre ne hanno penalizzato la fruizione.

Homomorto: più spazio e sicurezza

La prima a beneficiare dei lavori sarà Homomorto, dove Via Po sarà allargata e dotata di marciapiedi, migliorando così l'accesso alla spiaggia nei pressi del Lido La Pineta. Sarà inoltre creata una nuova zona parcheggi, mentre il Parco di Homomorto vedrà una riqualificazione complessiva. I lavori dovrebbero concludersi entro il 30 giugno 2024.

Chiusa: un nuovo lungomare

A Chiusa, gli accessi al mare saranno migliorati entro il 30 giugno, mentre la viabilità parallela al villaggio Voi Hotel sarà adeguata. Entro luglio partiranno i lavori per la realizzazione di un lungomare con relativi parcheggi, un progetto che promette di trasformare radicalmente il volto della località e di attrarre un numero ancora maggiore di visitatori.

Marincoli: collegamenti e parcheggi

Per Marincoli, il piano prevede l'allargamento del tratto di strada dall'incrocio del villaggio Costa Azzurra alla strada di accesso alla pineta, con la realizzazione di parcheggi lungo la proprietà Mustara e un nuovo collegamento stradale tra il Villaggio Eucaliptus e la località stessa. La fine dei lavori è prevista anche qui per il 30 giugno 2024.

Un investimento di 450 mila euro

L'amministrazione comunale ha deliberato una variazione di bilancio per 450 mila euro destinati all'acquisto e messa in opera di segnaletica stradale, dossi per limitare la velocità, arredo urbano e manutenzione straordinaria. Una parte significativa dei fondi sarà utilizzata per migliorare l'illuminazione pubblica, garantendo maggiore sicurezza e decoro alle aree interessate.

Verso un futuro migliore

“Non abbiamo esitato a mettere risorse per finanziare le opere necessarie a dare dignità e decoro alla nostra zona marina,” ha dichiarato il Sindaco Zicchinella. “È partita una vera rivoluzione nella gestione e nella valorizzazione di tutto il nostro territorio comunale, come mai prima d’ora. Come era opportuno e necessario per poter iniziare a scrivere... #TuttaunaltraStoria.”

Questo ambizioso progetto rappresenta un passo decisivo verso la valorizzazione del patrimonio naturale di Simeri Crichi, creando un ambiente più accogliente e accessibile per tutti.