Terza edizione “Traiano Cup - Calcio a 5”, si comincia il 28 maggio con match tra Real Traiano e bar D10s

NAPOLI. Il prossimo martedì 28 maggio, presso il campetto della Parrocchia della Medaglia Miracolosa nel Rione Traiano di Napoli, avrà inizio la terza edizione della “Traiano Cup - Torneo di Calcio a 5”, trasmesso integralmente in live, per tutta la sua durata, sui canali ufficiali TikTok e Twich.

A concorrere per la conquista dell’ambito trofeo saranno 16 squadre, che vanno a costituire i 4 gironi. Il trofeo è stato concepito, nel periodo post pandemia da COVID -19, da un gruppo di persone del quartiere che hanno ottenuto il benestare di padre Giuseppe e padre Paolo della Parrocchia Medaglia Miracolosa. Il campetto messo a disposizione dai parroci è stato oggetto degli interventi di riqualificazione da parte della stessa parrocchia e dell’ASD Traiano Cup, per garantire un’esperienza di gioco migliore rispetto alle edizioni passate.

Numerosi campioni hanno preso parte alle prime edizioni della manifestazione, come i campioni, originari del quartiere, Foggia, Floro Flores e Cutolo. A scendere in campo saranno, per la prima sfida, il Real Traiano ed il bar D10s (vincitrici, tra l’altro, delle edizioni del 2022 e 2023).

Le squadre che compongono il tabellone sono di indubbio livello ed i calciatori che metteranno piede sul campetto non sono solo appassionati, ma anche stelle dell’A1 ed A2 di Calcio a 5 provenienti da tutta italia. I nomi di spicco sono, tra gli altri: Attilio Arillo, gioiellino del Sandro Abate, nonché punto fermo della nazionale italiana; l’azzurro Carmelo Musumeci del Meta Catania; il marocchino Mohabz, stella classe 2005 dell’Ital Service Pesaro; Genny Galletto, divisosi, nell’ultimo anno, tra il Napoli Futsal ed il Sandro Abate; Lolo Suazo, Cristian Pauciullo, Jorginho, Volonnino, Turmena e tanti altri.

Nel tempo, l’interesse per il torneo è cresciuto gradualmente, attirato appassionati di calcio a 5 ed amatori. Sulle varie piattaforme in live e con le presenze in campo, sono stati stimati 1 milioni di utenti, che hanno così attirato l’attenzione di vari sponsor importanti.