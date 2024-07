Bovalino-Scuola. Inaugurata la nuova palestra dell’I.C. “Mario La Cava”. Soddisfazione ed entusiasmo tra i ragazzi.

BOVALINO (RC), 26 MAG - L’attesa per l’inaugurazione della nuova palestra dell’Istituto Comprensivo “Mario La Cava” di Bovalino è finita. Infatti, nella giornata di ieri, con inizio alle ore 10, è stata ufficialmente inaugurata e consegnata alla Dirigente Scolastica, D.ssa Rosalba Zurzolo, ai suoi collaboratori del Corpo Docente e dell’Area Amministrativa e agli Studenti, la nuovissima palestra costruita con criteri di sicurezza ed agibilità assolutamente pregevoli ed in linea con gli standard europei. Per la sua costruzione (demolizione e ricostruzione) il Comune aveva ottenuto dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (decreto 13/04/2018) un finanziamento di 780.000,00 euro. L’opera è stata realizzata dalla Ditta Giuseppe Franco di Roccella Jonica (Rc), con la direzione dei lavori affidata all’Arch. Tommaso Certomà.

Anche se il tempo ha fatto un po’ le bizze, la giornata è stata bellissima ed entusiasmante da vivere in quanto all’inaugurazione della palestra è stata abbinata, a cura dell’Associazione “I Care”, presieduta dal Preside In pensione Vito Pirruccio (e che festeggiava il decennale dalla nascita), la manifestazione denominata “Festa della Scuola 2024”. Molte le Autorità intervenute: il Dirigente del Commissariato di P.S. di Bovalino, Dott. Carlo Alberto Pulejo; il Comandante della Stazione Carabinieri di Bovalino, Mar. Francesco Scarpuzza; il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Filippo Musitano; i Consiglieri Comunali Bruno Squillaci, Teresa Parisi, Giovanni Giorgi e Daniela Pisciuneri; il Presidente dell’Auser Bovalino, Avv. Paolo Graziano; il Capitano in pensione Cosimo Sframeli, Presidente dell’Associazione Nastro Verde e del Rotary Club Reggio Est; la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, D.ssa Francesca Racco e quella per la persona disabile, D.ssa Graziella Pollifrone; il Presidente della Consulta giovanile, Nunzio Gelonese; i rappresentanti delle numerose Associazioni sportive e culturali del territorio comunale; l’Asd Fitwalking Calabria, presente con il suo Presidente Fausto Certomà; i rappresentanti dell’Associazione Carabinieri in congedo ed altre personalità intervenute in maniera anche informale. Assente “giustificato” il Preside Francesco Sacco, Consigliere Comunale e Presidente provinciale dell’ANP (Associazione Nazionale Presidi) di Reggio Calabria, fresco di nomina nazionale in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori della stessa ANP nazionale.

La mattinata, organizzata con il tema “La scuola è inclusione”, si è vissuta anche nel nome e nel ricordo di Don Milani, sacerdote e maestro di Barbiana (Fi), sempre vicino ai poveri. In tale ambito è intervenuta anche Sandra Passerotti, moglie di Fabio Fabiani, compianto alunno di Don Milani e autrice del libro “Le ragazze di Barbiana” Dopo il tradizionale taglio del nastro fatto dal Sindaco Maesano e dalla Dirigente Zurzolo, ed i vari interventi istituzionali di rito si è svolta la consegna di benemerenze e targhe ricordo, in particolare va menzionata quella consegnata in memoria della Professoressa Elisa Scali, docente del Liceo Scientifico “P. Mazzone” di Roccella Jonica scomparsa di recente. La targa è stata ritirata dalla Professoressa Rosita Fiorenza in rappresentanza della Dirigente Scolastica dell’I.I.S. “P. Mazzone”, subito dopo il “liberi tutti” ed i ragazzi hanno così potuto dare sfogo alla irrefrenabile voglia di scorazzare sul tappeto ancora immacolato della nuova palestra. Nel pomeriggio si sono svolte le altre attività collaterali ed integrate nel programma della giornata.

“Inaugurare oggi la palestra -ha detto il Sindaco Maeano- non è stato un caso ma una scelta fortemente voluta. E’ vero, ci sono voluti molti anni, ma i ritardi accumulati sono stati causati soprattutto da problemi oggettivamente presenti e sorti senza che ci sia stata la volontà di alcuno. Oggi, finalmente, grazie alla determinazione e alla volontà di risolvere tutti i problemi possiamo dire che ce l’abbiamo fatta! A differenza del passato, e tutti ci ricordiamo com’era allora la palestra, oggi abbiamo un luogo bello ed idoneo a poter fare sport. Ragazzi spero che siate felici per questo e mi auguro che ne sappiate fare buon uso. Credo fermamente in voi e sono convinto che saprete dare la spinta giusta per far migliorare ancora la nostra amata Bovalino. Voglio concludere questo mio breve intervento con una citazione di Giovanni Falcone: contano le azioni e non le parole!”

“Ragazzi…finalmente la palestra! -così ha esordito entusiasta la Dirigente Scolastica, Rosalba Zurzolo- Sono orgogliosa di voi perché nonostante le difficoltà di questi anni sono stati tanti i successi che avete conseguito anche nell’ambito sportivo e questo vi fa onore. Un grazie dal profondo del cuore lo dico a tutti, ma in particolare ai nostri docenti ed a tutto il personale che opera all’interno della nostra casa perché la nostra è una squadra e qui a Bovalino questa squadra è assolutamente vincente. Sono molto felice anche perché oggi la giornata si svolge insieme all’Associazione “I Care” che celebra il suo decennale con lo svolgimento della giornata dell’inclusione. Si tratta di un sodalizio cui sono particolarmente legata grazie alla collaborazione fatta negli anni con il Prof. Giuseppe Falcone con il quale ho preparato la mia tesi di laurea, a lui mi legano ancora sentimenti di affetto e gratitudine. Ora è giunto finalmente il momento di viverla questa palestra, lo è per voi ma anche per la scuola e la comunità intera di Bovalino”

“Adesso abbiamo una struttura sportiva di un certo livello -ha dichiarato Bruno Federico, Assessore allo sport ed alle politiche giovanili- il tappetino (marca Mondo - 7 mm.) messo a terra è di un materiale gommato di assoluto pregio e, per questo, la struttura avrà un impiego polivalente in quanto qui si potranno fare oltre alle normalità attività sportive previste dal programma di base (scienze motorie scolastiche), anche quelle che interessano per esempio il basket, la pallavolo e qualche altra disciplina portata avanti dalle tante associazioni e società sportive esistenti nel nostro territorio (ore pomeridian). Quindi si tratta di una struttura che certamente darà respiro anche alla palestra del liceo scientifico “La Cava” che in questo momento è l’unica valvola di sfogo per quanto riguarda lo sport nel nostro paese. Presto speriamo di poter inaugurare qualche altra struttura che consenta ai nostri ragazzi di vivere lo sport a 360° e per 365 giorni l’anno”

A seguire i vari interventi e poi il via ai giochi e all’intrattenimento sportivo sotto gli occhi attenti e vigili dei più grandi. Nel pomeriggio si sono svolti gli altri appuntamenti previsti dal programma, a coronamento di una bella e sana giornata dedicata ai ragazzi ed allo sport.





Pasquale Rosaci