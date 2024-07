F1, GP di Monaco: Leclerc Trionfa in Casa, 2° Piastri, Sainz 3°, Verstappen 6°

MONTE CARLO, 26 MAGGIO 2024 – Settantotto giri in testa, senza una sbavatura e senza pit stop. Charles Leclerc ha finalmente spezzato la maledizione e vinto il Gran Premio di Monaco, diventando profeta in patria. Il pilota monegasco della Ferrari ha conquistato la gara di casa, tornando alla vittoria che mancava da quasi due anni. Al suo fianco sul podio, Oscar Piastri con la McLaren e Carlos Sainz, compagno di scuderia, per un trionfo Ferrari tra le stradine del Principato, proprio dove ieri il Cavallino Rampante aveva celebrato la 250esima pole con Leclerc.

Risultati della Gara

1. Charles Leclerc (Ferrari) #16

2. Oscar Piastri (McLaren) #81

3. Carlos Sainz Jr. (Ferrari) #55

4. Lando Norris (McLaren) #4

5. George Russell (Mercedes) #63

6. Max Verstappen (Red Bull) #1

7. Lewis Hamilton (Mercedes) #44

8. Yuki Tsunoda (Racing Bulls F1 Team) #22

9. Alex Albon (Williams) #23

10. Pierre Gasly (Alpine) #10

Una Vittoria Perfetta

Leclerc ha vinto una gara insolita, senza effettuare un pit stop. La gara è stata caratterizzata da un incidente al primo giro tra la Red Bull di Pérez e le due Haas di Hülkenberg e Magnussen, con quest'ultimo che ha tamponato il messicano. La bandiera rossa ha favorito Sainz, che aveva forato nel tentativo di superare Piastri alla partenza. Questo ha permesso a tutti di montare il secondo treno di gomme, trasformando la gara in una processione controllata dai primi quattro, con Leclerc a fare da locomotiva.

La Cronaca della Gara

Leclerc è partito bene dalla pole, seguito da Sainz che ha cercato di superare Piastri senza successo, finendo per forare. Nel caos delle retrovie, Magnussen ha tamponato Pérez, provocando un incidente che ha coinvolto anche Hülkenberg. La bandiera rossa ha permesso a Sainz di ripartire dalla terza posizione. Da segnalare anche il ritiro di Esteban Ocon, che ha tentato un sorpasso kamikaze sul compagno di squadra Gasly.

Al restart, circa tre quarti d'ora dopo, tutti i piloti hanno cambiato pneumatici: chi era partito con gomme medie ha montato le dure e viceversa, con l'intenzione di non fermarsi più. Leclerc ha mantenuto la posizione alla ripartenza, dando inizio a una lunga processione tra le stradine del Principato, con le due Ferrari e le due McLaren a fare l'elastico nella gestione delle gomme.

Strategie e Sorpassi

Mentre i primi quattro mantenevano il ritmo, Russell ha rallentato Verstappen e Hamilton, creando un divario di circa venti secondi tra Norris e il gruppo dietro. Questo ha permesso a McLaren di fare un pit stop "free" senza rischi. Hamilton e Verstappen, invece, hanno cercato di recuperare terreno con giri velocissimi dopo il loro pit stop.

Sainz ha giocato di strategia, rallentando Norris per impedirgli di avere il gap necessario su Russell per un pit stop sicuro. Missione compiuta per lo spagnolo, che ha dimostrato ancora una volta grande abilità strategica.

La Gloria di Leclerc

Nel finale, Leclerc ha allungato su Piastri, legittimando una grande vittoria in casa sua e della Ferrari, al secondo successo stagionale. Un trionfo completato dal podio di Sainz e dal sesto posto di Verstappen, battuto.

La vittoria di Leclerc al GP di Monaco 2024 sarà ricordata come una delle più emozionanti della stagione, con il pubblico monegasco in festa per il trionfo del loro beniamino. Con questa prestazione, Leclerc dimostra ancora una volta il suo talento e la sua determinazione, rilanciando le speranze della Ferrari per il resto del campionato.