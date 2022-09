Catanzaro. Lido isola pedonale serale e notturna. Ecco l'ordinanza del Sindaco

Catanzaro. Lido isola pedonale serale e notturna (dalle ore 19 alle 3) in via Nicea da domenica 21 giugno al 31 agosto

CATANZARO, 19 GIU - Semaforo verde per l’isola pedonale serale e notturna in via Nicea: si parte domenica 21 giugno con un’ordinanza valida tutti i giorni, dalle ore 19 alle 3, fino al 31 agosto.

Il provvedimento è una delle misure che l’amministrazione comunale sta varando, d’intesa con le categorie della ristorazione e del commercio, per aiutare le attività economiche del capoluogo.

Il dispositivo prevede l’istituzione dell’isola pedonale nel tratto di via Nicea compreso tra l’intersezione stradale con il lungomare Pugliese e quella con via del Mare; in via Amalfi sono contestualmente istituiti (dalle ore 21 alle 3) il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito.

Il traffico veicolare in transito sul lungomare con direzione di marcia Giovino-Corace sarà deviato all’altezza di via Torrazzo; quello proveniente da via Murano con direzione di marcia via del Commercio-lungomare deve obbligatoriamente svoltare a sinistra in direzione Giovino.