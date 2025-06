Catanzaro, modifiche al traffico per la processione del Corpus Domini del 19 giugno 2025

Tempo di lettura: ~1 min

Modifiche alla viabilità in occasione della processione del Corpus Domini 2025 di giovedì 19 giugno

In occasione della tradizionale processione del Corpus Domini, in programma per giovedì 19 giugno 2025, il Comando di Polizia Locale del Comune di Catanzaro ha emanato un’ordinanza per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento religioso.

L’ordinanza prevede, lungo tutto il percorso della processione, le seguenti disposizioni:

Divieto di sosta con rimozione forzata a partire dalle ore 14:00 ;

Divieto di circolazione dalle ore 16:00 fino al termine della manifestazione.

Il corteo religioso attraverserà le seguenti vie cittadine: Piazza Basilica dell’Immacolata, Corso Mazzini, Piazza Le Pera, Discesa Eroi, Via Iannoni, Piazza Unità d’Italia, Via Montecorvino, Via Sensales, Via Raffaelli, Piazza di Tocco, Via Poerio, Piazza Matteotti, Piazza Garibaldi, e nuovamente Corso Mazzini per il rientro presso la Basilica dell’Immacolata.

Il Settore comunale Gestione del Territorio provvederà al posizionamento della segnaletica temporanea necessaria per informare i cittadini sulle modifiche alla viabilità.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica e a collaborare con gli agenti di Polizia Locale e con le Forze dell’Ordine impegnate sul territorio per assicurare la buona riuscita dell’evento.