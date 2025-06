Catanzaro, scontro tra auto e moto: è morto un centauro di 35 anni

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

CATANZARO – Un terribile incidente stradale ha scosso la periferia di Catanzaro nel tardo pomeriggio di ieri. Un uomo di 35 anni, Ivan Rubino, ha perso la vita in seguito a uno scontro tra la sua moto di grossa cilindrata e un'automobile. Il tragico impatto è avvenuto in via dei Conti Falluc, una zona periferica della città.

Secondo quanto emerso, le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Rubino è stato soccorso immediatamente dai sanitari del 118, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale. Le condizioni del motociclista sono apparse da subito gravissime. Trasportato d’urgenza in ospedale, il giovane è deceduto pochi minuti dopo il ricovero.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’impatto per ricostruire l’esatta dinamica dell'accaduto. Le prime ipotesi parlano di una collisione avvenuta in un tratto stradale non particolarmente trafficato, ma resta da chiarire la posizione dei veicoli al momento dell’impatto.

Ivan Rubino era conosciuto in città e la notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomenta la comunità. Sui social numerosi i messaggi di cordoglio e incredulità da parte di amici e conoscenti.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti