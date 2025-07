Catanzaro Servizi, Azione chiede chiarezza: «Dubbi su operazioni finanziarie, futuro a rischio»

Tempo di lettura: ~2 min

La nostra opposizione non è strumentale ma sempre attuata nel supremo interesse del bene comune e nel rispetto massimo delle Istituzioni.

Per questo, dopo aver richiamato l'attenzione dell'amministrazione comunale, purtroppo senza esito, su gravissime prassi praticate (caso Conad, cinema Orso, vicenda Sieco ecc.), abbiamo di recente invitato il Sindaco Fiorita -detentore delle deleghe sulle società partecipate- ad approfondire la situazione economico/finanziaria della Catanzaro Servizi.

Preoccupati di "notizie di corridoio" su presunte illegittimità riguardanti operazioni finanziarie non proprio chiarissime, abbiamo rivolto al Sindaco l'invito a riferire in aula e successivamente (non avendo ricevuto risposta) abbiamo prodotto accesso agli atti.

La documentazione ricevuta, a nostro avviso, ha confermato i dubbi sulla piena legittimità di alcune operazione di acquisto crediti.

Se i nostri dubbi dovessero rivelarsi fondati, il futuro della Catanzaro Servizi sarebbe gravemente compromesso. E con ciò, il futuro lavorativo di centinaia di dipendenti e delle loro famiglie.

Ora si potrebbe dire tanto sul preoccupante silenzio di Sindaco, Giunta e responsabili della società, così come si potrebbe dire tanto sulla inconsistente, ma prevista, attività di supporto, consulenza, controllo e monitoraggio della società da parte di dirigenti funzionari ed organi a ciò preposti.

Noi però abbiamo solo a cuore l'integrità patrimoniale della società e l'immagine del nostro Comune. Perciò, rivolgiamo al Sindaco ed alla sua maggioranza un'immediata presa di coscienza della situazione e l'avvio delle azioni conseguenti. Come sempre, e per l'alto valore che noi riponiamo nelle Istituzioni, siamo disponibili ad affrontare anche congiuntamente la vicenda nel rispetto dei ruoli e delle professionalità di ognuno. Perciò abbiamo già chiesto una commissione d'inchiesta che, a nostro avviso, deve essere tempestivamente attivata al fine di non vedere definitivamente ed irrimediabilmente compromesso il futuro della partecipata.

Consiglieri comunali Azione

Valerio Donato

Stefano Veraldi

Gianni Parisi

