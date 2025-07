Catanzaro, stretta sugli allacci abusivi alla rete idrica: 16 sequestri della Polizia Locale

Tempo di lettura: ~2 min

Giro di vite della Polizia locale di Catanzaro contro i ladri d’acqua nella stagione estiva: sequestrati sedici sbocchi con allacci abusivi

CATANZARO – Con l’arrivo dell’estate e l’aumento della domanda d’acqua, l’Amministrazione comunale di Catanzaro ha intensificato i controlli per contrastare il fenomeno degli allacci abusivi alla rete idrica.

Nelle ultime due settimane, gli agenti del nucleo di polizia ambientale della Polizia Locale, guidati dal tenente colonnello Salvatore Tarantino, hanno sequestrato ben sedici sbocchi abusivi nella zona sud-est della città, dove si registrano da tempo criticità legate alla carenza idrica.

Il blitz è scattato dopo una serie di verifiche su terreni privati, dove sono stati individuati allacci non autorizzati.

I responsabili sono stati deferiti all’autorità giudiziaria con l’accusa di furto aggravato di acqua, bene destinato al pubblico servizio.

Due di loro risultano recidivi, avendo già violato i sigilli imposti nel corso dei controlli dello scorso anno per la stessa tipologia di reato.

A sottolineare l’importanza dell’intervento è il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, che ha voluto ringraziare pubblicamente gli agenti per l’operato svolto e i cittadini per le segnalazioni ricevute:

“In un periodo come quello estivo, in cui aumenta la necessità d’acqua da parte di tutti, è necessaria la collaborazione di ogni cittadino per preservare la risorsa più preziosa.

Ci auguriamo sempre di non dover ricorrere al pugno duro, ma non arretreremo davanti a comportamenti illeciti che danneggiano l’intera comunità.”

Il primo cittadino ha ribadito che la lotta ai furti d’acqua rappresenta una priorità per l’amministrazione, che intende proseguire con fermezza nella tutela di un bene pubblico fondamentale.

Questa operazione rientra in una più ampia strategia di prevenzione e controllo del territorio, con l’obiettivo di garantire un'equa distribuzione della risorsa idrica, soprattutto nelle aree più fragili.

Le indagini proseguiranno anche nei prossimi giorni, con nuovi sopralluoghi già programmati in altre zone della città, per garantire legalità e rispetto delle regole nella gestione dell’acqua potabile.

Nella foto: uno degli sbocchi abusivi sequestrati durante i controlli della Polizia Locale di Catanzaro

